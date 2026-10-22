‘Carrie, a Estranha’ é renovada para 2ª temporada no Prime Video

Série de Mike Flanagan baseada na obra de Stephen King se tornou um dos grandes sucessos da plataforma e promete ir muito além do baile de formatura

O Prime Video confirmou a renovação de “Carrie, a Estranha” para uma segunda temporada. A série, comandada pelo aclamado Mike Flanagan e baseada na obra de Stephen King, estreou seus oito episódios em 7 de outubro de 2026 e rapidamente alcançou o primeiro lugar do streaming em mais de 105 países.

Estrelada por Summer H. Howell como Carrie White e Samantha Sloyan como Margaret White, a produção apresenta uma nova versão da história clássica, trazendo a personagem para um contexto contemporâneo e explorando temas como bullying, redes sociais, pressão escolar e os conflitos da adolescência.

A primeira temporada acompanha Carrie, uma jovem criada sob o controle rígido de sua mãe, Margaret. Após a morte repentina do pai, ela precisa enfrentar o ambiente de uma escola pública e acaba no centro de um escândalo de bullying que ganha proporções virais. Ao mesmo tempo, Carrie começa a descobrir que possui misteriosos poderes telecinéticos.

Mas quem esperava que a história terminasse no baile de formatura pode se preparar para mais. A nova temporada promete expandir o universo da personagem e explorar acontecimentos posteriores aos eventos conhecidos pelos fãs da obra de Stephen King.

“Desde o início, imaginamos uma história que vai muito além do baile de formatura”, afirmou Mike Flanagan, que também destacou a importância da confiança de Stephen King para continuar explorando a trajetória de Carrie.

O próprio escritor também demonstrou entusiasmo com o futuro da produção. Segundo King, ele e Flanagan estão empolgados com o que vem pela frente e prometem uma continuação “eletrizante”.

A renovação também reforça a aposta do Prime Video na releitura de histórias clássicas. Ao transformar “Carrie” em uma série, Flanagan conseguiu ampliar uma narrativa que já ganhou diferentes adaptações ao longo das décadas, dando mais espaço para desenvolver personagens, conflitos e, principalmente, a transformação de Carrie.