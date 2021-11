Celina volta como diretora da escola e choca fãs em novo teaser de ‘Rebelde’

Na nova versão, a personagem será a diretora do Elite Way School; primeira temporada de Rebelde estreia dia 5 de janeiro na Netflix.

Divulgação/Neftlix Teaser marca a volta da personagem Celina, uma das alunas da versão original de 'Rebeldes'



A Netflix divulgou nesta terça-feira, 9, um novo teaser do reboot de “Rebelde“, novela mexicana lançada originalmente em 2004. Na prévia, vemos a atriz brasileira Giovanna Grigio performando “Oops!… I did it again”, da Britney Spears. Em seguida, o teaser segue com a nova versão da música tema da série, “Rebelde”. Entre as cenas, uma surpresa para os fãs: a volta de Estefanía Villarreal, atriz que deu vida à Celina, melhor amiga de Mía Colucci (Anahí). Na nova versão, Celina será a diretora do Elite Way School. O vídeo apresenta a trama da nova série: uma batalha de bandas. Um dos personagens, inclusive, compara a situação com “High School Musical”. “É uma passagem automática para o estrelato”, diz uma das protagonistas. O teaser também dá uma prévia dos clássicos uniformes vermelhos que ficaram conhecidos na versão original. A primeira temporada de “Rebelde” estreia dia 5 de janeiro na Netflix.