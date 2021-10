Alec Baldwin teria cancelado todos os seus projetos após matar diretora: ‘Inconsolável’

Ator deve tirar um período sabático após disparar acidentalmente em Halyna Hutchins, que não resistiu e morreu; caso está sendo investigado pela polícia dos Estados Unidos

O ator Alec Baldwin decidiu cancelar todos os projetos em que está envolvido após o trágico acidente no set de filmagens do filme “Rust”. Segundo divulgado pela revista People, o artista, de 63 anos, quer “tirar algum tempo para si mesmo e se centrar novamente”. “É assim que ele lida com os momentos difíceis. Sempre que algo ruim acontece, no curto prazo, ele se afasta dos olhos do público”, declarou a fonte que preferiu não se identificar. Alec matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e deixou o diretor Joel Souza ferido na semana passada após disparar uma arma que deveria ser cenográfica. Conforme divulgado pela imprensa internacional, o ator foi informado antes da gravação que a arma era segura. A fonte People declarou que Alec ficou “histérico e absolutamente inconsolável por horas” após disparar a arma e matar Halyna. “Todo mundo sabe que foi um acidente, mas ele está absolutamente arrasado.” O caso segue sendo investigado pela polícia americana.