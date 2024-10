Cid Moreira deserdou filhos em testamento; disputa familiar se intensifica após morte de apresentador

Informação foi divulgada pelo advogado da viúva, Fátima Sampaio Moreira; representante da prole estima que o patrimônio seja avaliado em cerca de R$ 60 milhões

J.F.Diorio /ESTADÃO CONTEÚDO Advogado de Fátima revelou que Cid expressou claramente sua intenção de deserdar os filhos



Um testamento público deixado por Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos, determina que seus filhos, Rodrigo e Roger Moreira, não têm direito à herança. Essa informação foi divulgada pelo advogado da viúva, Fátima Sampaio Moreira. Após a morte do famoso apresentador, os filhos solicitaram a abertura do inventário, mesmo diante de um histórico de desentendimentos familiares e uma disputa judicial anterior que já havia sido encerrada. Rodrigo e Roger, em sua solicitação, pediram acesso integral ao testamento e se descreveram como “pobres na expressão da palavra”.

O advogado que representa os filhos estima que o patrimônio de Cid Moreira seja avaliado em cerca de R$ 60 milhões. No pedido, eles também mencionaram supostos danos psicológicos que teriam sofrido em decorrência do relacionamento do pai durante seu segundo casamento. A defesa de Fátima considerou a solicitação de abertura do inventário como “lamentável e inoportuna”.

O advogado de Fátima revelou que Cid expressou claramente sua intenção de deserdar os filhos, fundamentando-se na indignidade prevista pelo Código Civil brasileiro. Em 2021, Rodrigo e Roger tentaram, por meio de ação judicial, a interdição do pai, alegando que Fátima estava se beneficiando indevidamente do patrimônio de Cid. Em resposta, Cid defendeu sua sanidade mental e acusou os filhos de estarem motivados por interesses financeiros.

A situação familiar se complica ainda mais com a solicitação dos filhos, que buscam reverter a decisão do testamento. A disputa entre eles e a viúva de Cid Moreira levanta questões sobre a dinâmica familiar e os laços que foram rompidos ao longo dos anos. A decisão final sobre o inventário e a validade do testamento ainda está por vir.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias