Gabriel Mascaro concorre ao prêmio principal em festival de cinema na Espanha por filme com Rodrigo Santoro

Cineasta brasileiro foi selecionado pelo longa ‘O Último Azul’, vencedor do grande prêmio do júri do Festival de Berlim neste ano

Divulgação Obra narra a história de uma mulher de 77 anos que enfrenta a autoridade que decide isolar idosos em colônias numa travessia pela Amazônia



O cineasta brasileiro Gabriel Mascaro está concorrendo à Espiga de Ouro da 70ª Semana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci), na Espanha. Esse é o principal prêmio do famoso festival, que acontecerá de 24 de outubro a 1º de novembro. A organização da Seminci divulgou quinta-feira oito títulos já confirmados para a secção oficial. A seleção inclui longas metragens de diretores consagrados e emergentes que, com um compromisso humano e social, abordam diversas questões em diferentes linguagens cinematográficas.

Mascaro foi selecionado pelo filme “O Último Azul”, grande prêmio do júri do Festival de Berlim neste ano. Estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, a obra narra a história de uma mulher de 77 anos que enfrenta a autoridade que decide isolar pessoas idosas em colônias durante uma travessia pela Amazônia.

Concorrentes de peso

Outros pré-selecionados incluem os irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne, que já ganharam a Espiga de Ouro em 1996 com “La Promesse”. Agora, eles concorrem com “Jeunes Mères”, premiado em Cannes pelo melhor roteiro, que retrata os prejuízos sociais e familiares de cinco jovens mães reunidas em um centro de acolhimento.

O bielorrusso Sergei Loznitsa, ucraniano por adoção, apresentará em Valladolid “Dois Promotores”, uma abordagem contemporânea do stalinismo, baseada na obra do engenheiro soviético Georgy Demidov. O filipino Lav Díaz, o mais famoso cineasta independente de seu país, compete com “Magalhães”, uma narrativa sobre as grandes expedições marítimas da história, estrelada pelo mexicano Gael García Bernal.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outro filme premiado no último Festival de Cannes (prêmio especial do júri) que concorrerá no Seminci é “Resurrection”, do chinês Bi Gan, conhecido pela preferência por atmosferas surrealistas. Neste caso, é uma fábula sobre a incapacidade de sonhar. O festival também incluiu, nesta programação prévia, três autores emergentes. Entre eles, a estreante americana Eva Victor, com “Sorry, Baby”, que recebeu o prêmio de melhor roteiro em Sundance e mistura humor e sensibilidade ao abordar a história de uma professora sexualmente assediada no trabalho.

A taiwanesa Shih-Ching Tsou competirá com seu primeiro filme solo, “Left-Handed Girl”. Através das vicissitudes de uma família de Taipei, uma obra que aborda os contrastes de uma sociedade imersa na modernidade sem deixar de lado as tradições. Para finalizar a prévia, a alemã Mascha Schilinski apresentará “In die Sonne Schauen”, seu segundo filme, que analisa questões como a condição feminina, a fragilidade da infância, a memória e as perdas.

*Com informações da EFE

Publicado pro Carolina Ferreira