Mãe de MC Kevin pede para MC VK não a procurar mais: ‘Vai se resolver com Deus’

Mãe do cantor MC Kevin, Valquíria Nascimento fez um desabafo neste sábado, 22, nas redes sociais e aproveitou para mandar um recado para MC VK, amigo de Kevin que estava no momento em que o funkeiro caiu do 5º de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no último domingo, 16. “Hoje eu acordei mais abalada, cada dia vai piorando porque eu sinto mais falta do Kevin. Só Deus sabe como está meu coração, estou muito, muito, muito confusa. Estou muito magoada, muito confusa, muito triste, mas eu preciso ser forte, porque quem conhece minha família sabe que eu sou o pilar aqui e o Kevin não gostava de me ver triste”, disse Valquíria. Em seguida, a mãe do cantor que não resistiu a queda e morreu aos 23 anos mandou um recado para VK, que já prestou depoimento e teve o celular apreendido para perícia pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. “VK, não adianta me mandar mensagem, não adianta me ligar, não adianta pedir para me falarem [para mim que está me procurando]. Eu não quero falar, não quero ouvir o que você tem para falar”, começou dizendo.

O amigo de Kevin quebrou o silêncio e postou na última sexta-feira, 21, um vídeo falando da morte do funkeiro. VK falou que está sendo “massacrado” e que tanto ele quanto sua família estão sendo atacados recebendo ameaças pelas redes sociais. Ele também afirmou que se colocou à disposição da polícia para colaborar com a investigação. Valquíria, no entendo, não quer saber das explicações do cantor. “Eu vi, VK, sua mensagem falando: ‘Minha vida está de ponta cabeça’. Se a sua está de ponta cabeça, imagina a minha. E o Kevin, que nem tem mais vida para ficar de ponta cabeça? Meu filho não tem mais vida. Não quero mais explicação, não quero mais nada. Não adianta querer ficar provando algo para mim. Você dormiu na minha casa, comeu da minha comida, me chamava de tia, então assim, se você não me deu explicação no dia que aconteceu e nem no outro dia, não precisa falar mais, vai falar lá na justiça, vai se resolver com Deus. Não quero falar porque se eu falar eu vou magoar, eu vou xingar, eu vou para cima e não é isso o que eu quero. Você tem que se justificar com Deus, eu não quero nem saber de você”, concluiu Valquíria.