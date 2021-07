Prime Video divulga teaser de ‘Cinderela’, live-action com Camila Cabello; assista

Adaptação tem Billy Porter, de Pose, como a fada madrinha e tem data de estreia para 3 de setembro

Divulgação/ Amazon Prime Video Camila Cabello será Ella, a protagonista do filme



Nesta quarta-feira, 30, a Prime Video, serviço de streaming da Amazon, lançou o primeiro teaser do musical ‘Cinderela’, live-action do clássico de animação da Disney. A produção conta com a cantora Camila Cabello (ex-Fifth Harmony) no papel principal e o ator Billy Porter (Pose) como a fada-madrinha. Os dois aparecem nas cenas divulgadas nesta quarta. Além da dupla, Pierce Brosnan, Minnie Driver, James Corden, Idina Menzel (voz de Elsa, em ‘Frozen’) e Nick Galitzine também fazem parte do elenco. O lançamento do longa-metragem que tem direção de Kay Cannon e produção de James Corden, Leo Pearlman, Jonathan Kadin e Shannon McIntosh, com produção executiva de Louise Rosner e Josephine Rose está marcado para o dia 3 de setembro. Esse é o primeiro filme da carreira de Cabello.

Assista abaixo o teaser: