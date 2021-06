Com ‘Cruella’ nos cinemas, série ‘Loki’ e animação ‘Luca’ são as apostas do Disney+ em junho

Série original ‘A Misteriosa Sociedade Benedict’ e novos episódios de produções como ‘High School Musical: A Série: O Musical’ são outras novidades; filme com Emma Stone só será liberado em julho

Divulgação/Disney+ A série 'Loki' e o filme de animação 'Luca' estão entre as estreias de junho do Disney+



A estreia de “Cruella” deixou muita gente com vontade de pegar um cineminha, mas diferente dos Estados Unidos, onde os cinemas já estão funcionando normalmente devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19, o Brasil segue com restrições e as plataformas de streaming têm sido uma das fontes de entretenimento dos brasileiros. O filme protagonizado por Emma Stone está disponível no Disney+, mas o assinante só consegue assistir se pagar uma taxa de R$ 69,90 do Premier Access, mas a vontade de conferir o filme é tanta que ele até foi parar de forma ilegal em um site pornô, mas logo foi deletado. O live-action sobre a vilã de “101 Dálmatas” estará disponível para todos os assinantes do Disney+ somente no dia 16 de julho. Enquanto essa data não chega, é possível curtir outras novidades que vão estrear em junho no serviço de streaming. “Loki”, nova série do universo Marvel, e a animação da Pixar “Luca” são os grandes destaques.

Uma das principais e mais aguardadas estreias de junho, “Loki” é uma série da Marvel Studios focada no popular vilão que é irmão do vingador Thor. O ator Tom Hiddleston volta a interpretar o Deus da Trapaça, que conquistou muitos fãs desde a sua primeira aparição nos filmes Marvel, em 2011. A nova produção se passa após os eventos ocorridos no filme “Vingadores: Ultimato”, quando os heróis se unem para derrotar Thanos, o vilão que conseguiu dizimar metade da população ao reunir todas as joias do infinito. “Loki” estreia dia 9 de junho, tem direção de Kate Herron e roteiro Michael Waldron. Um detalhe importante é que, diferente da Netflix, o Disney+ não libera a série completa de uma vez só. Então, toda semana, sempre às quartas-feiras, um novo episódio será liberado para os assinantes. Outras séries da Marvel que estão no catálogo são “WandaVision” e “Falcão e o Soldado Invernal”, sendo que ambas já possuem todos os episódios disponíveis.

Diferente de “Raya e o Último Dragão”, a animação “Luca” não será lançada nos cinemas e também não será preciso pagar a taxa do Premier Access para assistir à nova produção Disney e Pixar. Assim como “A Dama e o Vagabundo”, o filme faz parte do Disney+ Original, que são produções feitas exclusivamente para a plataforma de streaming. A animação estreia no próximo dia 18 de junho e, na versão original, o protagonista é dublado pelo ator Jacob Tremblay, conhecido por viver Auggie Pullman em “Extraordinário”. A história se passa na Riviera Italiana e acompanha o verão de Luca que, junto com seu novo amigo Alberto, decide explorar a “vila dos humanos”. O problema é que quando os meninos entram em contato com a água, eles se transformam em monstros marinhos. A animação é dirigida por Enrico Casarosa, cineasta que foi indicado ao Oscar pelo curta-metragem “La Luna”.

Outra novidade do serviço de streaming é a série original “A Misteriosa Sociedade Benedict”, que entra no catálogo do Disney+ no dia 25 de junho. A história é baseada na saga de livros do autor Trenton Lee e tem como destaque quatro órfãos, Reynie, Sticky, Kate e Constance, que ganham bolsas de estudos após vencerem uma competição. Com isso, eles são recrutados para uma missão com o Sr. Benedict e terão que salvar o mundo de uma crise global chamada “A Emergência”. Para descobrir a verdade por trás dessa crise, as crianças precisam se infiltrar em um local conhecido como Academia-Ouro da Vivência Vocacional e, assim, descobrir quem está arquitetando tudo isso. Além dessas novidades, também serão liberados durante o mês de junho novos episódios das séries “High School Musical: A Série: O Musical”, “Lendas da Marvel” e “Wolfgang: O Chef Celebridade”.