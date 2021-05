Conteúdo esportivo ao vivo e animações consagradas: O que terá na plataforma de streaming Star+

Serviço, que poderá ser contratado sozinho ou em um combo com o Disney+, estará disponível na América Latina a partir do dia 31 de agosto

Divulgação/Star+ Todas as temporada de 'Os Simpsons' vão estar disponíveis no Star+



Os serviços de streaming estão dominando cada vez mais o cenário nacional e, neste ano, além da chegada da HBO Max, outro serviço que será lançado no Brasil é o Star+ (Star Plus), que poderá ser contratado sozinho ou em um combo com o Disney+. A plataforma estará disponível na América Latina a partir do dia 31 de agosto e a questão que fica é: será que vale a pena contratar mais um serviço de streaming? Um dos grandes diferenciais do Star+ está em seu conteúdo esportivo, pois será possível acompanhar partidas de futebol e outros esportes ao vivo. Além de séries e filmes famosos, o streaming também contará com produções originais, incluindo conteúdos regionais. Para Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America, o “Star+ oferecerá uma experiência personalizada nunca vista” e isso ampliará a conexão da empresa com diversas audiências. “A força do conteúdo, que incluirá toda a gama da ESPN, faz do Star+ uma proposta única, de relevância, identidade e peso próprio para se estabelecer como um serviço digital independente do Disney+. Dito isso, sua chegada representará um serviço complementar ao Disney+ e consolidará a presença da The Walt Disney Company no mercado de streaming da América Latina”, declarou. O valor do Star+ no Brasil ainda não foi divulgado. Ficou curioso para saber mais detalhes dos títulos que estarão disponíveis? Confira o que você vai encontrar na plataforma:

Séries

O Star+ contará com todas as temporadas de séries populares como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (da National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.”, “The Resident” e “Grey’s Anatomy”. Alguns desses títulos estão disponíveis atualmente em outros serviços de streaming como a Netflix e a Amazon Prime, mas devem deixar o catálogo dessas plataformas em breve. Outra aposta do Star+ é a nostalgia. Séries como “24 Horas”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I Met Your Mother”, “The X Files” e “Prison Break” também estarão disponíveis no catálogo. Além disso, também haverá produções originais, entre elas: “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” e “Hip Hop Uncovered”. A promessa da empresa é que toda semana tenha alguma novidade, mas vale ressaltar que o Disney+, que é a outra plataforma do mesmo grupo, deixa a desejar nesse aspecto.

Filmes e animações

A plataforma também vai oferecer uma opção variada de filmes, mas por enquanto não há grandes novidades, apenas longas que foram sucessos de bilheteria como “Deadpool” e “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “O Diabo Veste Prada” e as franquias de “Alien”, “Duro de Matar”, “O Planeta dos Macacos” e “Busca Implacável”. Entre as animações, o grande destaque é que todas as temporadas de “Os Simpsons” serão disponibilizadas, além dos episódios de “Uma Família da Pesada”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob’s Burgers” e “Duncanville”. Uma das novidades dessa categoria é a série original de animação “Solar Opposites”.

Conteúdo esportivo

Um dos maiores diferenciais do Star+ é que ele traz conteúdos do canal de esportes ESPN. Com isso, o assinante poderá ampliar suas opções de acesso quando o assunto é esportes ao vivo. Além de jogos de futebol nacionais, também será possível acompanhar ligas e campeonatos internacionais e eventos como o da Conmebol, Libertadores, Premier League, LaLiga, NHL e MLB. Fora futebol, hóquei e beisebol, também será possível assistir outros esportes – incluindo jogos de rúgbi, tênis, golfe, ciclismo, boxe e MMA. Os programas esportivos do canal, que fazem sucesso na América Latina, também estarão no catálogo como “SportsCenter” e “ESPN Knockout”. Séries e documentários sobre esportes completam esse conteúdo, que não é oferecido atualmente por nenhum outro serviço de streaming.