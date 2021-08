Com fim da ‘Super Dança dos Famosos’, Tiago Leifert é ‘expulso’ do camarim por equipe de Luciano Huck

Em tom de brincadeira, o jornalista contou que teve que sair da sala para a instalação de uma impressora do novo apresentador do ‘Domingão’

Instagram/@tiagoleifert e Instagram/@lucianohuck Luciano Huck passará a comandar os domingos da Rede Globo com o 'Domingão com Huck'



Neste domingo, 29, vai ao ar a última edição da “Super Dança dos Famosos“, programa que substituiu o “Domingão do Faustão” após saída de Fausto Silva da Rede Globo. Desde junho, os domingos da emissora estavam sendo comandados por Tiago Leifert, que se despediu da atração nesta sexta-feira, 29, e passou o bastão para o seu sucessor na grade, o apresentador Luciano Huck. Conhecido por chorar nas finais do “Big Brother Brasil”, Leifert manteve a tradição e não escondeu as lágrimas. “Mantendo a tradição, gravamos a final da Super Dança e é óbvio que chorei para caramba. Toda vez chora, toda vez chora, mas tem motivo também, né?”, contou o jornalista em suas redes sociais.

Em seguida, Leifert relatou que estava sendo “expulso” do camarim pela equipe de Huck. “Estou aqui usando esse camarim pela última vez e falaram agora: ‘Ah Tiago, você tem que sair logo porque temos que instalar a impressora do Luciano Huck’. Então é isso, senhor Luciano? Tenho que sair do sofázinho para instalarem a impressorazinha do senhor?”, perguntou o apresentador, em tom de brincadeira. “Tudo bem! Lu, boa sorte para você!”, completou Leifert, que aproveitou para cumprimentar Marcos Mion. “Mionzera, acho que estaremos juntos, hein? Estou indo para o Rio. Não sei se vai ser no primeiro ou no segundo programa”, disse Leifert, que gravou um episódio para o “Caldeirão do Mion”. A partir da semana que vem, Leifert começa a gravar o “The Voice Brasil“, que estreia em outubro.