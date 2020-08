ViacomCBS lançará serviço de streaming no Brasil em 2021

Nova plataforma vai ter conteúdo original e produtos dos canais MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Paramount Network

Divulgação A série 'Twin Peaks' estará no catálogo do novo serviço de streaming da ViacomCBS



A ViacomCBS vai lançar no ano que vem um serviço de streaming com conteúdos originais e produtos de suas marcas, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central. A plataforma deve chegar ao Brasil, México e Argentina já nos primeiros meses de 2021 e vai substituir os serviços CBS All Access e Paramount Plus nos mercados onde eles já existem. O catálogo deve incluir séries exclusivas, como “Guilty Party” e “The Harper House“, e boa parte dos produtos do canal Showtime. Séries do Showtime já licenciadas para outros serviços de streaming ficarão de fora em um primeiro momento.

Além do conteúdo original, a nova plataforma terá programas e séries de MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Paramount Network. Entre os títulos, estão “The Good Wife,” “The Affair,” “Californication,” “Deadwood,” “Dexter,” “House of Lies,” “Nurse Jackie,” “Oz” e a versão original de “Twin Peaks“. Mesmo com os planos do novo serviço de streaming, a ViacomCBS garantiu que a plataforma Pluto TV, que também pertence à empresa, ainda será lançada no Brasil neste ano. No primeiro semestre, a plataforma gratuita chegou a 17 países da América Latina, mas o Brasil ficou de fora.

“O lançamento de um serviço de streaming premium de grande porte será um divisor de águas para a ViacomCBS e pode nos ajudar a ser um player tão potente no streaming internacional quanto na TV linear. Comercializaremos uma oferta de conteúdo global a um preço muito competitivo e estamos confiantes de que terá um apelo significativo para o público em todos os lugares e um forte potencial de crescimento em todos os mercados”, disse David Lynn, presidente e CEO da ViacomCBS Networks International em comunicado enviado à imprensa. Segundo o texto, o nome do novo serviço só será relevado próximo ao lançamento.