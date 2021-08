Sérgio Reis é internado em São Paulo e recebe visita de Geraldo Luís

O cantor Sérgio Reis está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira, 24. A notícia foi divulgada pelo apresentador Geraldo Luís, que postou fotos do encontro que teve com o artista na quarta-feira, 25. “Vim visitar no hospital meu amigo querido Sérgio Reis. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado, em breve em casa se Deus quiser”, escreveu na legenda da publicação. A Jovem Pan procurou a equipe do cantor e também a assessoria de imprensa do hospital para saber detalhes do seu estado de saúde, mas ainda não obteve retorno. O artista teria começado a apresentar problemas de saúde após ser alvo de críticas por ter um áudio vazado nas redes sociais que gerou repercussão nacional.

No último domingo, 22, o “Domingo Espetacular”, da Record, exibiu uma entrevista na qual o sertanejo, que é diabético, chegou a aparecer de cama recebendo cuidados da mulher, Ângela Márcia. “Estou quieto, tentando ficar sereno”, declarou o cantor durante as gravações que foram feitas no sábado, 21. No áudio vazado, o artista fala sobre uma manifestação organizada para o próximo dia 7 de setembro, que tem como objetivo exigir o voto impresso e o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Sérgio declarou na gravação vazada que se as reinvindicações não fossem acatadas em 30 dias, ele e os manifestantes iriam invadir o STF e tirar os ministros “na marra”.

As declarações do cantor geraram polêmica e ele passou a ser investigado pela Polícia Federal por incitação à violência e ameaça à democracia, além disso, teve seu celular confiscado durante um mandado de busca e apreensão. Quando Sérgio apareceu de cama no programa dominical da Record, Ângela Márcia disse que o marido não se afetou com a ação da policial, mas, sim, com a atitude de fãs e famosos. “Ele está na cama não pela Polícia Federal, é pela mágoa. As pessoas estão se afastando, os amigos, os fãs, falando bobagens absurdas”, declarou na ocasião. Em meio à polêmica do áudio vazado, os cantores Zé Ramalho, Maria Rita, Guarabyra, Guilherme Arantes e Anastácia desistiram de participar do disco de parcerias que seria lançado pelo cantor, mas o projeto acabou sendo cancelado, conforme foi divulgado pelo filho de Sérgio. O sertanejo já se desculpou pelo que disse no áudio e manteve o apoio à manifestação.