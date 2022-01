Confira as principais estreias de filmes nos cinemas e nos streamings em 2022

Ano será marcado por grandes apostas da Marvel e DC, além da sequência de clássicos como Abracadabra e Avatar

Reprodução Após anos de espera, 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' estreia nos cinemas em maio de 2022



Com um calendário recheado de filmes marcados para estrear já no dia 6 de janeiro, o cinema em 2022 promete ser regado a nostalgia e filmes de super-herói. Logo no primeiro mês do ano, o Brasil será representado por um filme inspirado em música da Legião Urbana. Além disso, produções como The Batman, The Flash e a segunda sequência de Doutor Estranho finalmente irão estrear nos cinemas. O ano também marca a volta do grande sucesso de bilheteria, Avatar, aos cinemas, com uma sequência da primeira história, além de Abracadabra 2, sucesso da Disney dos anos 90. Confira abaixo algumas das principais estreias do cinema previstas para 2022.

Abracadabra 2

Grande clássico dos anos 90, a Disney anunciou a produção da sequência Abracadabra em evento oficial. Conhecido por retratar três bruxas em busca da imortalidade, o filme manterá Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy e Bette Midler no elenco principal com o mesmo figurino marcante do clássico. Na trama, as três feiticeiras serão ressuscitadas por um grupo de adolescentes após 29 anos mortas. O filme está previsto para estrear em 2022 diretamente na plataforma Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Após o sucesso do primeiro filme, lançado ainda em 2016, Doutor Estranho voltará aos cinemas em uma sequência prevista para maio de 2022. No novo filme, o Dr. Stephen Strange retomará sua pesquisa sobre a Joia do Tempo após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Segundo a Marvel, o novo filme se conectará com a trama de WandaVision, grande sucesso de 2021 transmitido pela Disney+.

The Batman

Um dos lançamentos mais polêmicos e aguardados dos últimos anos, Batman estreará nos cinemas em março do próximo ano, com Robert Pattinson interpretando Bruce Wayne. O filme promete focar nos primeiros anos do órfão como Batman, expondo os contrastes emocionais de sua personalidade após o assassinato dos pais. Vilões como Charada, Pinguim e Mulher-Gato foram confirmados na trama. Apesar de especulações de fãs em trailers divulgados, não é certo que o Coringa também seja incluído no filme.

The Flash

Após anos de espera, em novembro de 2022 o live-action do super-herói Flash estreará nos cinemas. Vivido por Ezra Miller, Barry Allen irá explorar diferentes linhas temporais do multiverso da DC. Além disso, com o novo filme, o super-herói terá um novo traje, vermelho, revestido por luzes amarelas que correm pelo corpo. Superando expectativas, o longa-metragem ainda promete explorar como vilão uma versão sombria do próprio Flash, o personagem Eobard Thawne, conhecido pelos fãs como Flash Reverso.

Enola Holmes 2

Após o sucesso do primeiro filme, a Netflix anunciou a sequência de Enola Holmes. O filme que conta a história da irmã de Sherlock Holmes faz parte dos lançamentos de 2022 do serviço de streaming. Ainda sem enredo confirmado, o segundo longa-metragem deve dar continuidade à história retratada nos livros de Nancy Spring, no qual o primeiro filme se baseia. Millie Bobby Brown e Henry Cavill, no entanto, estão confirmados no elenco.

Avatar 2

Com estreia prevista para dezembro de 2022, Avatar 2 dará continuidade à história vivida no primeiro filme da franquia, grande sucesso nos cinemas mundiais em 2009. Segundo o diretor James Cameron, o filme está em processo de finalização, e tratará de temas universais como a família e o esforço do pai para manter sua união e proteção. Entre o elenco, estão grandes nomes de Hollywood como Kate Winslet e Zoe Saldaña.

Eduardo e Mônica

Grande sucesso do grupo brasiliense de rock Legião Urbana, a produção audiovisual da música Eduardo e Mônica, original dos anos 80, irá estrear nos cinemas em janeiro do próximo ano. Com elenco estrelado por Gabriel Leone e Alice Braga, o filme já foi premiado no festival canadense Edmonton com o prêmio de Melhor Filme. Segundo o diretor René Sampaio, o filme explora uma história de amor e respeito entre aqueles que pensam diferente.

Animais Fantásticos: os Segredos de Dumbledore

Do mesmo universo de Harry Potter, a série de filmes Animais Fantásticos estreou nos cinemas brasileiros em 2016 e transmitirá sua terceira sequência em abril de 2022. A trama será desenvolvida em Hogwarts e mostra a juventude de Dumbledore. O Brasil foi confirmado no elenco com a participação de Maria Fernanda Cândido, que interpretará Vicência Santos, Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos. Além disso, o longa-metragem marca a saída de Johnny Depp do elenco após denúncias de violência doméstica.

Pantera Negra 2

Após a morte de Chadwick Boseman, que viveu o personagem que leva o nome do filme em Pantera Negra, a segunda produção da franquia promete ser lançada em novembro de 2022. Em Pantera Negra 2, Letitia Wright, que vive a Suri, assumirá o papel principal da trama. No entanto, o filme ainda tem futuro incerto com o atraso das gravações após a recusa de Wright em tomar a vacina contra a Covid-19, medida de prevenção imposta pela equipe do filme.

Lightyear

Anunciado em evento oficial da Disney, Toy Story contará com um spin-off em 2022. O filme conta a história de Lightyear, astronauta fictício que deu origem ao famoso boneco dos filmes, Buzz Lightyear. Com a possibilidade de incluir explicações para bordões como ‘ao infinito e além’ e uso dos poderes limitados para Buzz nas sequências de Toy Story, o longa-metragem já gera altas expectativas entre o público.

Morbius

Com Jared Leto no elenco, Morbius é uma das apostas da Marvel para o próximo ano. No filme, o vocalista do 30 Seconds To Mars interpretará Michael Morbius, cientista que infecta a si mesmo, tornando-se um vampiro. A história faz parte do multiverso do Homem-Aranha, com referências à franquia de Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire.