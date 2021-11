Confirmada em ‘Animais Fantásticos’? Maria Fernanda Cândido aparece em elenco no IMDb

Rumores de que a atriz está na produção começaram ano passado após foto em camarim

Reprodução/Instagram/mariafernandacandidooficial Nome de Maria Fernanda Cândido é especulado em novo Animais Fantásticos



Os rumores de que a atriz Maria Fernanda Cândido está no elenco de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” aumentaram nesta quinta-feira, 18. Isso porque, o site IMDb, considerado uma referência em dados sobre cinema, incluiu o nome atriz no elenco do terceiro filme da franquia, que é derivada do universo de Harry Potter. Como nos livros há um ministério da magia no Brasil, os fãs da saga começaram a cogitar que uma atriz brasileira poderia interpretar a ministra local. As desconfianças de que Maria Fernanda está no elenco do longa começaram em novembro do ano passado, quando a atriz postou uma foto em um camarim de Londres que foi comparado ao de outros atores do filme. Ela também chegou a comentar que estava gravando um novo projeto na Inglaterra.

A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz, mas não obteve retorno. A Warner Bros. também não confirmou ainda se Maria Fernanda está de fato no elenco do filme. Quando a sequência de “Animais Fantásticos” foi anunciada, os brasileiros se movimentaram as redes sociais e lançaram uma petição para que a atriz Fernanda Montenegro fosse convidada para o papel de Ministra da Magia no Brasil. No final de 2019, antes da pandemia, a veterana artista comentou sobre o assunto nas redes sociais: “Obrigada pelo carinho, cabe a mim avisar que estou com a agenda repleta em 2020”. O filme está previsto para estrear em abril de 2022.