‘Venom 2’ ganha primeiro trailer e destaca o vilão Carnificina; assista

Filme está programado para estrear em setembro deste ano exclusivamente nos cinemas

Divulgação/Sony/10.05.2021 'Venom: Tempo de Carnificina' teve seu primeiro trailer divulgado



A sequência do filme “Venom” estava programada para estrear em outubro de 2020, mas foi adiada por diversas vezes devido à pandemia da Covid-19 e, agora, sua estreia está programada para o dia 24 de setembro nos Estados Unidos. O esperado trailer da produção, que recebeu o nome de “Venom: Tempo de Carnificina”, foi divulgado nesta segunda-feira, 10, pela Sony e já está fazendo sucesso nas redes sociais. O grande destaque do trailer é nele é apresentado o vilão Cletus Kasady, interpretado pelo ator Woody Harrelson. Trata-se de um serial killer enlouquecido que sobrevive a uma injeção letal na prisão e se transforma no Carnificina. Também é possível perceber que Eddie Brock, vivido por Tom Hardy, faz as pazes com seu alter-ego Venom e essa relação deve render muitas cenas cômicas em meio a ação do filme. O primeiro longa do anti-herói estreou em 2018 e, mesmo não agradando a crítica, foi um sucesso de bilheteira – arrecadando US $ 855 milhões em todo o mundo. Com os cinemas fechados e as plataformas de streaming crescendo cada vez mais, a alternativa de muitos estúdios foi lançar seus filmes no cinema e simultaneamente nas plataformas digitais por um preço adicional ou até diretamente no streaming, mas no trailer da sequência de “Venom” é informado que o lançamento será exclusivamente nos cinemas. Assista ao trailer: