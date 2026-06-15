Crítica | Dia D prova que Steven Spielberg ainda sabe nos fazer olhar para as estrelas

Depois de anos longe da ficção científica, Steven Spielberg retorna ao gênero que ajudou a transformar em fenômeno cultural com Dia D (Disclosure Day), e o resultado é exatamente aquilo que os fãs esperavam: um espetáculo grandioso, emocionante e profundamente humano. Mais do que uma história sobre alienígenas, o filme é uma reflexão sobre empatia, medo e a capacidade da humanidade de lidar com o desconhecido.

A trama acompanha Daniel Keller (Josh O’Connor), um ex-funcionário de uma organização secreta que decide expor décadas de encobrimento sobre a existência de vida extraterrestre. Ao mesmo tempo, a meteorologista Margaret Fairchild (Emily Blunt) se vê envolvida em eventos inexplicáveis que podem mudar para sempre a forma como a humanidade enxerga seu lugar no universo. O que começa como um thriller conspiratório rapidamente se transforma em uma aventura de ficção científica repleta de mistério, fantasia e questionamentos existenciais.

O grande trunfo de Dia D está justamente em sua identidade. Spielberg não tenta reinventar a roda; ele abraça tudo aquilo que marcou sua carreira. Há ecos de E.T. – O Extraterrestre, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Guerra dos Mundos e até de A.I. – Inteligência Artificial espalhados por toda a narrativa. Mas, em vez de soar como uma simples repetição, o filme funciona como uma síntese madura das obsessões do diretor ao longo de décadas.

Emily Blunt entrega uma das melhores atuações de sua carreira recente, trazendo vulnerabilidade e força para uma personagem que se torna o coração emocional da história. Josh O’Connor também convence como o homem disposto a arriscar tudo pela verdade, enquanto Colin Firth compõe um antagonista eficiente, ainda que menos memorável do que poderia ser.

Visualmente, Dia D é impressionante. Spielberg continua sendo um mestre da linguagem cinematográfica, construindo cenas que despertam fascínio e encantamento. O diretor filma o desconhecido não como algo aterrorizante, mas como uma oportunidade de descoberta. Essa abordagem otimista se destaca em uma época dominada por narrativas mais sombrias e cínicas.

Se há um problema, ele está no ritmo irregular do segundo ato. Em alguns momentos, a quantidade de ideias e temas faz a narrativa parecer excessivamente carregada. Ainda assim, qualquer tropeço é compensado pelo terceiro ato, que entrega um desfecho emocionante, visualmente deslumbrante e carregado de significado. Muitos críticos já apontam esse final como um dos melhores momentos da carreira recente de Spielberg.

No fim das contas, Dia D não é apenas mais um filme sobre extraterrestres. É uma obra sobre humanidade. Spielberg utiliza a ficção científica para falar sobre divisões, guerras, preconceitos e, principalmente, sobre a necessidade de voltarmos a enxergar o outro com empatia. Em uma indústria cada vez mais preocupada com franquias e fórmulas, o diretor entrega um blockbuster que ainda acredita no poder da imaginação e da esperança.

Dia D talvez não alcance o status de clássico imediato de obras como E.T. ou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, mas é facilmente um dos grandes lançamentos de 2026.