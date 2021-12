Dani Calabresa vai substituir Rafael Portugal em quadro do Big Brother Brasil 22

Segundo Portugal, a decisão de trocá-lo se deu por questões contratuais e desmentiu boatos de que terá um programa no ‘Multishow’

Reprodução/Instagram/calabresadani Dani Calabresa é a nova apresentadora do quadro 'CAT BBB'



O Big Brother Brasil 22 terá Dani Calabresa no comando do “CAT BBB”, quadro apresentado por Rafael Portugal nas duas últimas temporadas do reality. O anúncio foi feito no perfil oficial do programa neste sábado, 18. No “CAT BBB”, Dani deverá interagir com o público e comentar, em tom divertido e com uma dose de deboche, alguns dos principais acontecimentos da atração. Rafael Portugal, inclusive, colecionou músicas engraçadas a respeito dos participantes do BBB 20 e 21. Dani Calabresa se mostrou animada com a novidade. “Estou muito empolgada para assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário [risos].”

No Instagram, Rafael Portugal comentou a mudança, dizendo que a decisão “não tem nada a ver” com valores. Segundo ele, a mudança foi por uma questão de contrato. “Diferente dos outros anos em que eu fiz o ‘CAT’, esse ano a Globo pediu um contrato de exclusividade, que é um contrato que eu não poderia fazer, porque eu tenho outros projetos, outros contratos como, por exemplo, o Porta dos Fundos, o A Culpa É do Cabral, outros projetos meus.” Portugal também desmentiu boatos de que teria um programa no Multishow, canal ligado à Globo. Ele aproveitou a ocasião para elogiar a próxima comandante do quadro do BBB. “Está vindo alguém para fazer que é simplesmente uma das mulheres que eu mais amo na vida, que acho engraçada e gênia, que é a Dani Calabresa.” O humorista ainda adiantou que terão quadros novos de Paulo Vieira e Marcos Mion no reality. A próxima edição do Big Brother Brasil será apresentado por Tadeu Schmidt e tem estreia prevista para o dia 17 de janeiro.