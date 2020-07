Sequência de ‘Sonic’ chega aos cinemas em abril de 2022

Filme conseguiu entrar em cartaz nos cinemas mundiais antes da pandemia do coronavírus e garantiu segunda produção para franquia

Reprodução 'Sonic: O Filme' teve muita polêmica por causa do visual do personagem, mas resulto final agradou o público



“Sonic 2“, sequência do filme live-action do ouriço dos videogames, chegará aos cinemas em 8 de abril de 2022, informou a Paramount Pictures na quinta-feira (23). As informações são do The Wrap. “Sonic: O Filme” foi um dos poucos longas que conseguiu estrear nos cinemas em 2020 antes da pandemia do coronavírus e, com o sucesso, o estúdio já tinha confirmado a continuação.

Para o segundo filme, retornam o diretor Jeff Fowler e os roteiristas Pat Casey e Josh Miller. A produção ainda está em sua fase inicial e não há confirmação se os atores Ben Schwartz, James Marsden e Jim Carrey retornam para a franquia. A expectativa da imprensa americana é que os protagonistas estejam de volta para “Sonic 2”.