Davi briga com Matteus e começa a desconfiar da amizade do grupo Fadas no ‘BBB 24’

Baiano acredita que está sendo usado pelos aliados para que eles cheguem à final do programa; Pitel percebeu racha e contou aos aliados

Durante uma conversa com Isabelle no “BBB 24”, o participante Davi expressou sua preocupação ao concluir que ele e a colega estão sendo usados pelo grupo Fadas, composto por Alane, Bia e Matteus, como um meio de chegarem à final do programa. Isabelle discordou do amigo e comentou que os “fadas” tem grande apreço por Davi. “Nem tudo é sobre jogo, tem gente que se importa com você”, disse a paraense. Já o baiano acredita que o trio se aproximou estrategicamente dele e de Isabelle. O motorista de transporte por aplicativo também alertou que, ao atingirem o Top 5, eles se tornarão alvos na casa, pois serão utilizados como “peões” para que os demais integrantes do grupo alcancem a final do programa.

Davi disse à amiga que pressente que os dois serão votados pelos aliados quando sobrarem só os cinco. Isabelle argumentou que Alane, Bia e Matteus se priorizam no jogo, ressaltando que não há como interferir nessa dinâmica e que isso não significa falta de apreço por Davi ou por ela. O brother ficou chateado após uma discussão com Matteus, que sentiu isolado após o baiano não deixá-lo entrar em uma conversa que estava tendo com Isabelle. Os ânimos afloraram, e o gaúcho chamou o aliado de “desrespeitoso”. A partir daí, o motorista começou a fazer conjecturas sobre o grupo Fadas. “Estou vendo que eles estão criando argumentos, entendeu? Eles estão próximos de mim, mas criando argumentos. Quando chegar no top5, eles vão utilizar”, opinou. “Ele falou assim: ‘Em tudo você quer ser o ‘certão’. Em todas as situações, quais? A gente só teve uma situação, que foi essa de hoje.”

Na festa que começou no sábado e avançou madrugada adentro, os brothers não se olharam, embora um tenha falado sobre o outro com terceiros, para delírio da líder Pitel, que percebeu a crise entre os adversários e foi correndo contar para seus aliados. “Ih, quebrou, hein. Não era o grupo do amor? Problema grande”, ironizou a alagoana. Alane tentou intermediar a paz, mas ficou com medo do olhar do público sobre sua atitude. Davi e Matteus só voltaram a conversar neste domingo. O gaúcho se desculpou, mas a paz não está totalmente selada no grupo Fadas.

