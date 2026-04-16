Dear Killer Nannies: nova série Disney+ explora o sofrimento silencioso de quem foi ‘criado por assassinos’  

Série mergulha em um território delicado e perturbador ao contar a história de famílias marcadas pela violência e pelas consequências de viver à sombra de um dos nomes mais temidos do crime

Leo D'Cossio/Disney+ 'Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos'



A nova aposta do Disney+ mergulha em um território delicado e perturbador ao contar a história de famílias marcadas pela violência e pelas consequências de viver à sombra de um dos nomes mais temidos do crime. Em Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos, o foco vai além do óbvio e joga luz sobre quem ficou para trás, principalmente os filhos e as mulheres que precisaram sobreviver emocionalmente a esse caos.

Em entrevista, os protagonistas Julián Diaz e Laura Rodríguez compartilharam como foi dar vida a personagens tão complexos e carregados de dor.

Logo de cara, o elenco deixa claro que a série quebra expectativas ao humanizar quem geralmente é julgado à distância. “A gente tende a julgar muito essa família por ser a família de Pablo Escobar, mas o que aprendemos é que eles também foram vítimas”, explica Laura. Segundo a atriz, o processo de construção da personagem revelou camadas profundas de sofrimento silencioso, especialmente no papel da esposa.

Ela descreve sua personagem como uma mulher moldada por uma cultura que priorizava a manutenção da imagem familiar acima de tudo. “Era alguém que precisava sustentar um casamento perfeito, mesmo vivendo uma realidade extremamente violenta. Uma mulher que sofreu em silêncio como mãe, como esposa e como indivíduo”, conta.

Esse olhar mais sensível é um dos grandes diferenciais da série. Em vez de romantizar ou apenas condenar, a narrativa mostra o impacto psicológico de viver ao lado de uma figura tão controversa. “Existe uma ideia de que, por terem tido dinheiro e poder, essas pessoas não sofreram. Mas emocionalmente, elas passaram por coisas que muita gente não suportaria viver”, completa.

Para Laura, um dos momentos mais intensos da trama é quando sua personagem precisa proteger os filhos e, ao mesmo tempo, lidar com os próprios traumas. “Ela precisa se reconstruir enquanto tenta salvar a vida deles. É uma jornada de dor, mas também de força”, diz.

Já Julián Diaz mergulhou fundo na preparação para seu papel, buscando referências na vida real para trazer autenticidade. “Comecei pelo texto, mas depois fui atrás de histórias reais de pessoas que viveram situações parecidas. Trabalhei muito a forma de olhar, de falar, de carregar essa dor interna”, revela o ator.

Um detalhe curioso é que a dinâmica entre os personagens ganha ainda mais força por meio da perspectiva de uma criança, algo que chamou a atenção de Julián desde o início. “Quando você coloca um garoto no centro da história, tudo ganha outra dimensão. É mais sensível, mais impactante”, explica.

A série também levanta um questionamento incômodo, mas necessário: até que ponto alguém pode ser responsabilizado pelos crimes de outro? E mais, como se reconstrói uma vida depois de crescer cercado por esse tipo de realidade?

“Hoje, com informação, talvez fosse mais fácil sair de uma situação assim. Mas naquela época, era muito diferente. Muitas dessas mulheres nem percebiam totalmente o que estavam vivendo”, reflete Laura.

Com uma abordagem intensa e emocionalmente carregada, ‘Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos’ promete não apenas prender a atenção, mas também provocar o público a enxergar essas histórias por um novo ângulo. E, pelo que o elenco entrega, prepare-se: não é uma narrativa fácil, mas é daquelas que ficam na cabeça muito depois do último episódio