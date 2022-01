Boninho nega que houve desistência para o ‘BBB 22’: ‘Time fechado’

Reality estreia dia 17 de janeiro e os participantes devem entrar em breve no pré-confinamento

Reprodução/Globo Boninho disse que todos os participantes do 'BBB 22' já foram escolhidos



O diretor Boninho negou que houve desistência participantes que convidados a participar do “BBB 22”. Com estreia marcada para o próximo dia 17 de janeiro, o elenco na nova edição do reality deve iniciar o pré-confinamento em breve. “Ninguém desistiu do ‘BBB 22’ não… fake news (risos). Aliás, time fechado”, postou nos Boninho stories do Instagram. Os boatos de que houve uma desistência no programa começaram a circular depois que o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgou que o medalhista olímpico Diego Hypólito teria assinado com a Globo, mas voltando atrás na sua decisão.

O que também aumentou os rumores de que houve a desistência de um famoso foi uma publicação do jogador de vôlei Douglas Souza, um dos nomes mais cotados para a nova edição do reality. “Amores, vamos lá, vi ontem que meu nome está como confirmado em várias listas para o ‘BBB’, é mentira. Como eu disse para vocês há mais ou menos um mês, quando estava voltando da Itália, eu voltei para cuidar da minha saúde mental e não ir para o ‘BBB’. A partir desse mês, vou focar bastante no meu preparo físico para temporada que vem voltar voando! (Jogando no Brasil)”, postou no Twitter. Muitos seguidores começaram a achar que o atleta voltou ao Brasil para participar do reality, mas acabou desistindo.