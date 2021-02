‘Negão de verdade respeita a dor da família alheia’, diz mulher de Arlindo Cruz para Nego Di

Babi Cruz se pronunciou após o humorista ser eliminado com a maior rejeição da história do ‘BBB 21’

Reprodução/Globo Nego Di foi o quarto participante a deixar o 'BBB 21' e ter recorde de rejeição



A saída de Nego Di, eliminado com uma rejeição histórica, do “BBB 21” foi celebrada pelo público e por muitos famosos. Quem também postou um vídeo mandando um recado para o quarto participante a sair da casa foi Babi Cruz, mulher do cantor Arlindo Cruz. No vídeo postado em seu Instagram, ela disse: “Então, Nego Di, na hora que você ver essa mensagem, porque você vai ver, eu desejo para você muita saúde, muita paz. Desejo muito mais, desejo que se em algum momento da sua vida, você tiver alguma dificuldade, que você tenha alguém que cuide de você que tome as atitudes que você possa vir a não poder tomar. Juízo, não faça piada com a dor da vida alheia, da família alheia”. Na legenda da publicação, Babi acrescentou: “Nego Di mentira. Um negão que de verdade respeita a dor da família alheia”. A revolta da família de Arlindo com o agora ex-BBB começou após passar a circular nas redes sociais um vídeo de 2019 no qual o humorista faz uma piada com o sambista, que teve sérias sequelas após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).