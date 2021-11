Dezembro na Netflix tem final de ‘La Casa de Papel’, nova temporada de ‘The Witcher’ e mais; confira

‘Emily em Paris’, ‘Cobra Kai’, ‘Titãs’ e ‘Queer Eye’ também ganham novas temporadas; novo filme com Larissa Manoela e série documental com Zezé Di Camargo e Wanessa são outros destaques do mês

Divulgação/Netflix Última parte de 'La Casa de Papel' estreia em dezembro na Netflix



O ano está chegando ao fim e a Netflix está cheia de novidades para quem quer aproveitar esse período com o controle na mão. Além de títulos nacionais, o que chama a atenção são as novas temporadas de vários sucessos da plataforma de streaming. As aguardadas sequências de “Emily em Paris” e “The Witcher” entram no catálogo este mês, assim como o desfecho de “La Casa de Papel”, a terceira temporada de “Titãs”, a sexta de “Queer Eye” e a quarta de “Cobra Kai”. Também tem filme novo da atriz Larissa Manoela e uma série documental sobre a intimidade dos cantores Zezé Di Camargo e Wanessa. Outros destaques são os filmes “Não Olhe Para Cima”, protagonizado pelos astros Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, e “Imperdoável”, que traz Sandra Bullock no papel principal. Produções natalinas também irão invadir a Netflix, sendo a comédia romântica “Um Crush para o Natal” uma das principais estreias do gênero. Para as crianças, tem novas temporadas das animações inspiradas em “Jurassic World” e “Velozes & Furiosos”, além da estreia de “Próxima Parada: Lar Doce Lar”. Confira as estreias de dezembro da Netflix:

Séries

“La Casa de Papel: Parte 5, Volume 2” – Estreia 03/12

O desfecho de uma das séries espanholas de maior sucesso da Netflix é um dos principais destaques do mês. Nos últimos episódios de “La Casa de Papel”, o Professor está em risco e vai precisar correr para tirar o ouro e sua equipe do banco. Será que ele vai conseguir?

“Titãs: Temporada 3” – Estreia 8/12

A terceira temporada de “Titãs” também é outra novidade de dezembro. Lutando para continuarem unidos, os heróis terão que enfrentar um novo vilão conhecido como Capuz Vermelho, que ameaça destruir a cidade de Gotham.

“The Witcher: Temporada 2” – Estreia 17/12

Dois anos após o lançamento da primeira temporada, “The Witcher” finalmente ganhará novos episódios. Com Henry Cavill na pele do bruxo Geralt de Rivia, a série promete trazer mais cenas de ação com monstros e, claro, muita magia. Nesta segunda temporada, a relação entre Geralt e Ciri (Freya Allan) deve ser explorada, mas vale ressaltar que a trama não é a mesma dos games em que a série foi inspirada.

“Elite Histórias Breves”

Três séries curtas sobre personagens de “Elite” também vão entrar no catálogo em dezembro. Em Phillipe/Caye/Felipe, que estreia dia 15/12, Cayetana está dividida, pois tenta superar o ex-namorado com o apoio do amigo Felipe, mas o príncipe reaparece. Samuel/Omar entra no catálogo dia 20/12 e foca no conflito de Samuel, que recebe uma proposta tentadora de Omar para conseguir dinheiro após ser ameaçado de despejo. Já a trama de Patrick estará disponível dia 23/12 e mostra as inesperadas consequências de uma viagem de fim de ano que ele faz para uma cabana.

“Emily em Paris: Temporada 2” – Estreia 22/12

Outro sucesso que está de volta à Netflix é “Emily em Paris”. Mais habituada ao seu novo lar, a protagonista vivida por Lily Collins vai acabar saindo do eixo novamente após viver uma noite cheia de paixão. A série promete apresentar novos desafios, explorar ainda mais as tendências da moda e continuar com uma pegada leve e divertida.

“Cobra Kai: Temporada 4” – Estreia 31/12

A nova temporada de “Cobra Kai” se passa décadas depois da competição que mudou a vida de Johnny e Daniel. Mesmo depois de tanto tempo, a rivalidade entre os dois continua firme. A série é uma continuação da trilogia “Karatê Kid”, um grande sucesso da década de 1980.

“Queer Eye: Temporada 6” – Estreia 31/12

Os cinco fabulosos também estão de volta no makeover de maior sucesso da Netflix. O reality, que já levou a estatueta do Emmy para casa, conta com um time que ajuda homens e mulheres a mudarem o visual, a casa e as perspectivas de vida. Vale lembrar que uma versão nacional da atração já está sendo preparada pela plataforma de streaming.

Mais séries

Também estreiam em dezembro: “Perdidos no Espaço: Temporada 3” (1/12); “Saindo do Armário com Colton Underwood” (03/12); “Inspetora Koo Kyung Yi” (11/12); “Tampa Bay à Venda” (15/12); “Superstore: Uma Loja de Inconveniências Temporada 6” (15/12); “Nosso Eterno Verão” (24/12); “Café com Aroma de Mulher” (29/12); “Gente Ansiosa” (29/12); “Kitz” (30/12); e “Fique Comigo” (31/12).

Filmes

“Um Crush para o Natal” – Estreia (02/12)

Os títulos natalinos já estão dominando a plataforma de streaming desde o começo de novembro e um dos destaques de dezembro é “Um Crush para o Natal”. No longa, Peter pede para seu amigo fingir ser seu namorado no Natal, mas o plano e os sentimentos dos dois serão colocados à prova após a família dele decidir bancar o cupido.

“Imperdoável” – Estreia 10/12

Em “Imperdoável”, a atriz Sandra Bullock interpreta uma mulher que acaba de sair da prisão após cumprir pena por assassinato. O problema é que ela não recebe o perdão da sociedade pelo crime que cometeu e decide procurar a irmã, com quem não tem contato há anos.

“Próxima Parada: Lar Doce Lar” – Estreia 10/12

Passando uma mensagem de que as aparências enganam, a animação “Próxima Parada: Lar Doce Lar” promete divertir toda a família. Julgadas como perigosas, criaturinhas incompreendidas e com um coração de ouro de um zoológico australiano decidem fugir do cativeiro e viver uma grande aventura.

“Não Olhe Para Cima” – Estreia 24/12

Os astros de Hollywood Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence dão vida a dois astrônomos no longa “Não Olhe Para Cima”. Na trama, os protagonistas descobrem que um cometa mortal está em rota de colisão com a Terra e a difícil missão deles é fazer com que a humanidade não se alarde com isso.

“Lulli” – Estreia 26/12

A comédia romântica “Lulli” é outro destaque nacional do mês. A atriz Larissa Manoela interpreta uma jovem estudante de medicina que passa a ouvir o pensamento das pessoas após levar um choque em uma máquina de ressonância magnética.

“A Filha Perdida” – Estreia 31/12

Estrelado por Olivia Colman, o longa “A Filha Perdida” acompanha a obsessão de uma mulher que vai passar férias à beira-mar e conhece uma jovem mãe que estava hospedada na região. Esse encontro vai fazer com que antigas lembranças venham à tona.

Mais filmes

Outras novidades de dezembro são: “Ataque dos Cães” (01/12); “O Favorito” (1/12); “Azul Cobalto” (3/12); “A Fita Cassete” (3/12); “David e os Duendes de Natal” (06/12); “A Família Noel 2” (07/12); “Vai que dá Certo 2” (07/12); “O Menino de Asakusa” (09/12); “Mais que Demais pra Mim” (10/12); “The Hand of God – A Mão de Deus” (15/12/2021); “Uma Esposa de Natal” (16/12); “Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade” (16/12); “Predadores Assassinos” (20/12); “Natal, mas Pouco” (21/12); “Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw” (22/12); “Victoria e Mistério” (24/12); “Tudo Menos Natal” (24/12); e “Neruda” (27/12).

Documentários

“La casa de papel: De Tóquio a Berlim: Temporada 2” – Estreia (03/12)

Além da última temporada da série, também entra para o catálogo da Netflix em dezembro um documentário com depoimentos dos atores e showrunners sobre os bastidores e segredos de filmagens do fenômeno “La casa de papel”.

“A Ótica do Cinema” – Estreia (06/12)

O cinema tem o poder de mudar a vida de uma pessoa? Nesse documentário produzido por David Fincher e David Prior, amantes da sétima arte examinam momentos cinematográficos que por algum motivo impactaram suas vidas.

“É O AMOR: Família Camargo” – Estreia (09/12)

A série documental “É O AMOR: Família Camargo” explora a relação entre pai e filha dos cantores Zezé Di Camargo e Wanessa enquanto gravam um álbum inédito. Familiares e amigos dos artistas também participam dessa produção especial sobre a intimidade dos Camargo.

Mais documentários

“O Fascinante Mundo dos Corais” (16/12) e “Cena do Crime – O Assassino da Times Square (29/12)” são outros destaques do mês.

Infantil

“Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 4” – Estreia (03/12)

A animação inspirada no universo de “Jurassic World” ganha uma nova temporada, para a alegria da garotada. Nos novos episódios, os jovens vão deixar o acampamento na Ilha Nublar e encontrar um terreno desconhecido, cheio de segredos e ameaças.

“Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 6” (17/12)

A última temporada da animação “Velozes & Furiosos” também estreia este mês. Nos episódios finais dessa aventura, os Espiões do Asfalto vão rodar o mundo e passar pelos Alpes ao Ártico até retornarem a Los Angeles. Nessa aventura, eles terão que enfrentar uma batalha contra um grande inimigo.

“Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal” – Estreia (03/12)

Nesse especial de Natal, o carneiro Shaun vai acabar envolvido em uma confusão que fará com que todos da fazenda embarquem em uma divertida aventura natalina com direito a um trenó.

Mais produções infantis e animes

As crianças também vão se divertir com: “Kayko e Kokosh” (01/12); “Kayko e Kokosh: Temporada 2” (01/12); “O Mundo dos Centauros: Temporada 2” (07/12); e “Vai, Cachorro. Vai!: Temporada 2 (7/12/2021)”. Para os amantes de anime, estreiam em dezembro: “JoJo’s Bizarre Adventure” (01/12); e “Aggretsuko: Temporada 4” (16/12).