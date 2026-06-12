Dia dos Namorados: confira cinco filmes para ver com o seu amor

Celebrado anualmente em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma data aguardada por românticos de todo o Brasil. E, enquanto muitos casais lotam restaurantes, outros tantos escolhem passar a data aconchegados e no conforto de casa – o que não quer dizer que o “feriado” passe em branco.

Entre uma taça de vinho e outra e as refeições, também pode ser ótimo aproveitar um filme bem romântico ao lado do parceiro.

Confira abaixo cinco títulos que vão te ajudar a aproveitar ao máximo o Dia dos Namorados:

Se Eu Fosse Você

Direção: Daniel Filho

Onde assistir: Netflix

Uma das melhores comédias românticas nacionais, Se Eu Fosse Você traz Helena (Gloria Pires) e Cláudio (Tony Ramos), casados há 25 anos. Passando por um momento difícil da união, os dois vivenciam um evento bizarro que faz com que eles troquem de corpos, precisando entender um ao outro para poderem retomar suas identidades.

10 Coisas que Eu Odeio em Você

Direção: Gil Junger

Onde assistir: Disney+

Dirigido por Gil Junger, 10 Coisas que Eu Odeio em Você reimagina o clássico A Megera Domada, de William Shakespeare. O romance adolescente acompanha Bianca (Larissa Oleynik) e Cameron (Joseph Gordon-Levitt) se apaixonando, mas sendo impedidos de namorar até que a irmã mais velha da garota, Kat (Julia Stiles), tenha o próprio namorado. Eles, então, tramam um plano para que ela se apaixone por Patrick (Heath Ledger), o bad boy da escola.

Superman

Direção: James Gunn

Onde assistir: HBO Max

Um filme de super-herói pode não parecer um grande programa de Dia dos Namorados, mas, por trás de toda a ação do longa, Superman traz um dos romances mais divertidos e com maior química entre Clark/Superman (David Corenswet) e Lois (Rachel Brosnahan). Apesar de terem algumas visões bem diferentes do mundo, os repórteres se unem em diferentes frentes para acabar com os planos de Lex Luthor (Nicholas Hoult) e impedir uma guerra com potencial genocida.

Jerry Maguire: A Grande Virada

Direção: Cameron Crowe

Onde assistir: HBO Max

Depois de fazer um longo manifesto sobre sua carreira e a importância de agentes se dedicarem mais ao bem-estar de seus clientes que ao dinheiro, Jerry (Tom Cruise) é demitido da agência esportiva em que trabalha. Ao seu lado, restam apenas a inexperiente assistente Dorothy (Renée Zellweger) e o jogador em decadência Rod (Cuba Gooding Jr.), ao lado de quem ele tenta provar que suas ideias podem mudar o mundo esportivo.

O Homem do Futuro

Direção: Cláudio Torres

Onde assistir: Paramount+

Zero (Wagner Moura) é um cientista brilhante, mas que viveu isolado por anos depois de ser humilhado em sua festa de formatura por Helena (Alinne Moraes), por quem ele era apaixonado. Após um acidente em seu projeto mais recente, ele acaba sendo enviado para o passado, onde tenta mudar o evento que tirou sua vida dos trilhos.