Diretor de ‘Os Goonies’ e ‘Superman: O Filme’, Richard Donner morre aos 91 anos

Morte foi confirmada pela mulher e pelo empresário do cineasta; seu último trabalho foi o longa ’16 Quadras’, lançado em 2006

Reprodução/Instagram @marcguggenheim Diretor morreu nesta segunda-feira, 5



O diretor Richard Donner, famoso por comandar filmes como “Os Goonies”, “Superman: O Filme” e da franquia “Máquina Mortífera”, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 91 anos. A informação foi revelada pelo site americano Deadline, que recebeu a confirmação da morte pela mulher do cineasta, a produtora Lauren Shuler Donner, e de seu empresário. Entretanto, o portal não informou a causa da morte de Donner. Nos anos 80, além do clássico “Os Goonies”, o cineasta comandou “O Feitiço de Áquila”. Seu último trabalho como diretor foi no filme “16 Quadras”, lançado em 2016. Como produtor, Donner também trabalhou na franquia “Free Willy” e em filmes de herói, como “X-Men” e “X-Men Origins: Wolverine”.