Disney+ chegará à América Latina em novembro deste ano

Serviço de streaming da gigante de entretenimento tem diversos conteúdos exclusivos

Divulgação Disney+ será mais uma plataforma de streaming disponível no Brasil



A plataforma Disney+ chegará à América Latina – e, portanto, ao Brasil – em novembro. A informação foi confirmada após o anúncio de rendimentos do último bimestre da empresa, que vem sofrendo com a pandemia do coronavírus – especialmente devido ao fechamento dos parques de diversão. “Apesar dos desafios trazidos pela covid-19, continuamos a aumentar o sucesso do Disney+ globalmente. O alcance global do nosso portfólio agora supera a impressionante marca de 100 milhões de assinantes [englobando todos os serviços]”, afirmou o CEO Bob Chapek em comunicado à imprensa.

O serviço de streaming da Disney engloba Hulu e ESPN+, além do catálogo completo da empresa. Somente o Disney+ conseguiu 60.5 milhões de inscritos, chegando próximo de seu objetivo de 60 a 90 milhões previstos até 2024 – ou seja, atingindo a marca com quatro anos de antecedência. No último quarto de ano, o conglomerado teve US$11.78 bilhões de lucro. O mercado esperava, por sua vez, algo em torno de US$12.37 milhões.

A nova plataforma tem diversas produções originais, algumas delas ainda inéditas, como “The Mandalorian”, “O Falcão e o Soldado Invernal”, “WandaVision”. Além de filmes, como “Noelle” e “A Dama e o Vagabundo”, na versão live-action. Na terça-feira, foi anunciado que o aguardado “Mulan” será lançado exclusivamente na plataforma, já que teve sua estreia nos cinemas adiada devido ao coronavírus.