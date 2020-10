Trailer de ‘The Crown’ apresenta Diana e mostra conflito entre Thatcher e Elizabeth

Quarta temporada chega dia 15 de novembro na Netflix

Reprodução/Netflix Princesa Diana (Emma Corrin) rouba a cena no trailer da quarta temporada



A Netflix divulgou na manhã desta quinta-feira, 29, o trailer da quarta temporada de “The Crown“, que chega dia 15 de novembro na plataforma. A prévia apresenta Margaret Thatcher (Gillian Anderson) e mostra a tensão entre a Primeira-Ministra do Reino Unido e a Rainha Elizabeth II (Olivia Colman). O Príncipe Charles (Josh O’Connor) aparece em busca da sua futura noiva e a temporada deve acompanhar o início do romance entre ele e a Princesa Diana (Emma Corrin), que não agrada a rainha desde o início, mas a rouba a cena no trailer.

As três primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix. A série conta a trajetória de Elizabeth II desde a morte de seu pai e sua ascensão ao trono. A história é ambientada no final da década de 1970. Na quarta temporada, rainha Elizabeth e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles, que ainda está solteiro aos 30 anos. O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.

Confira o trailer: