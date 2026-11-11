Documentário de Suzane Richthofen na Netflix traz polêmica: ‘Não sou monstro que as pessoas ouvem falar’

Produção traz entrevista inédita da condenada pelo assassinato dos pais, revisita o crime que chocou o Brasil e divide opiniões ao apresentar sua versão dos acontecimentos

Mais de duas décadas depois de um dos crimes mais chocantes da história brasileira, Suzane von Richthofen volta ao centro das atenções. Desta vez, a condenada pelo assassinato dos próprios pais é a protagonista de um documentário da Netflix, que estreou nesta quarta-feira (11), e já está provocando debates nas redes sociais.

Intitulado Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, o documentário apresenta a primeira entrevista de Suzane em mais de dez anos. No trailer, uma declaração chamou a atenção do público e virou motivo de controvérsia: “Eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar”.

Em outro momento, Suzane também faz uma declaração sobre sua participação no crime: “Eu podia ter parado, mas eu não parei. Eu não consegui parar”. As falas reacenderam discussões sobre a responsabilidade da condenada e a maneira como sua história vem sendo retratada pela indústria do entretenimento.

A decisão da Netflix de dar espaço para Suzane contar sua versão também dividiu opiniões. Enquanto parte do público demonstra curiosidade em ouvir o depoimento inédito, outros internautas criticam a exposição da condenada e questionam se produções desse tipo acabam dando visibilidade excessiva a pessoas envolvidas em crimes tão graves.

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário revisita o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, ocorrido em outubro de 2002, em São Paulo. O casal foi morto enquanto dormia, em um crime planejado com a participação de Suzane e executado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos.

Além do depoimento da protagonista, a produção reúne imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e relatos de pessoas ligadas ao caso. A narrativa procura confrontar a versão apresentada por Suzane com os acontecimentos investigados e apurados pela Justiça.

A infância, a relação familiar, o envolvimento com Daniel Cravinhos e as consequências do crime também fazem parte da discussão. O documentário ainda aborda a repercussão midiática do caso e a ressocialização de pessoas condenadas.

Em entrevista sobre a produção, a diretora Lygia M. Barbosa explicou que a intenção vai além de revisitar um crime que permanece no imaginário popular.

“Nossa intenção é discutir a mídia e seu impacto nesse e em outros casos parecidos, a realidade do sistema penal no Brasil e a ressocialização”, afirmou.

Com uma personagem que continua despertando curiosidade e controvérsia, Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga propõe uma discussão delicada: até que ponto ouvir a versão de uma pessoa condenada por um crime tão brutal significa compreender sua trajetória, e onde começa o risco de transformar uma história real em espetáculo?

O documentário está disponível na Netflix.