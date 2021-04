Dudu Camargo chega ‘muito atrasado’ no SBT e é impedido de apresentar o ‘Primeiro Impacto’

Emissora explicou que quando o apresentador chegou à emissora outro jornalista está no seu posto

Reprodução/SBT/14.04.2021 Dudu Camargo perdeu a hora e foi substituído no 'Primeiro Impacto'



O apresentador Dudu Camargo não comandou o “Primeiro Impacto” na manhã desta quarta-feira, 14, porque chegou atrasado ao SBT. Quando colocou os pés na emissora de Silvio Santos, o âncora do telejornal matinal foi impedido de apresentar a atração. A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação à Jovem Pan: “ Quando ele chegou, muito atrasado, outro jornalista já estava no estúdio apresentando o telejornal”. Quem assumiu a apresentação do jornal foi o repórter Darlisson Dutra. Segundo divulgado na coluna NaTelinha, o atraso teria gerado um climão nos bastidores do SBT e, após conversar com o editor-chefe Rafael Bianco, o apresentador acabou indo embora. Dudu retornou das férias na última segunda-feira, 12, e, em uma recente entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, Dudu explicou que foi “obrigado a tirar férias” e enfatizou que não queria ter se ausentado com receio da audiência cair. “Eu quero trabalhar, se o SBT não quer que eu trabalhe… atualmente as pessoas me enxergam como o apresentador com o perfil do Primeiro Impacto, mas existem várias emissoras em que eu me encaixaria”, declarou no Pânico.