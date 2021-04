Juliette se preocupa com torcida de Neymar no ‘BBB 21’ e faz apelo a Bruna Marquezine

Paraibana quer fazer amizade com a atriz porque ela ajudou Manu a ficar no jogo e a eliminar Prior

Reprodução/Globo/14.04.2021 Juliette quer fazer amizade com Bruna Marquezine com receio de Neymar



Juliette ficou preocupada ao ouvir Arthur falando sobre ter um possível apoio do jogador de futebol Neymar. Na edição passada, o atleta torceu para Felipe Prior, que era o principal desafeto de Manu Gavassi, uma das melhores amigas de Bruna Marquezine, dentro da casa. Ambos se empenharam para manter seus favoritos no jogo e no paredão entre Prior e Manu, o jogador e a atriz puxaram mutirões nas redes sociais e quem acabou eliminado foi o arquiteto. Após ouvir o comentário de Arthur, a paraibana foi falar com Viih Tube. “Agora ele [Arthur] estava dizendo que porque Neymar apoiou Prior, ele ficou com 2 milhões [de seguidores] em um dia. Então, eu fiquei pensando que se Neymar apoiar ele, eu me lasquei. O que eu vou fazer? Chamar a Bruna Marquezine, porque Manu foi mais longe”, afirmou a sister.

Viih explicou que Manu já entrou na casa sendo amiga da ex-atriz da Globo. “E se eu fizer amizade com Bruna? O que eu faço agora? Você conhece ela?”, perguntou Juliette. A youtuber voltou a dizer que Bruna e Manu eram amigas íntimas antes do reality. “Mas se ela gostar de mim?”, falou a advogada. “Gostar não é ser amiga”, rebateu Viih. “Mas ela torce pelo povo, ela assiste reality”, acrescentou Juliette, que até cogitou tentar se vestir como Bruna dentro da casa para chamar a atenção da atriz. O que Juliette não imagina é que Neymar, que assiste e comenta sobre o “BBB 21” nas redes sociais, já criticou Arthur no Twitter e revelou que a paraibana estava em primeiro lugar do seu pódio. Além disso, Juliette é a participante mais popular da casa e já soma quase 21 milhões de seguidores.

Juliette falando que vai chamar a Bruna Marquezine pra defender ela num paredão com Arthur se o Neymar ajudar ele, tô passando mal kkkkkkkkk #BBB21 pic.twitter.com/dh7vF1etua — Central Juliette Freire🌵 (@CentralFreireBr) April 13, 2021

Não sei o que é pior…

levantar cedo em plena segunda feira ou o Arthur achar que é o Prior 🤦🏽‍♂️🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) March 1, 2021