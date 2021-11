Elenco de ‘Harry Potter’ se reunirá em especial da HBO Max nos 20 anos da franquia

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e outras estrelas do elenco já estão confirmados na produção que estreia dia 1º de janeiro de 2022

Divulgação/HBO 'Harry Potter' vai ganhar um especial na HBO Max com os protagonistas do filme



A HBO Max anunciou nesta terça-feira, 16, que o elenco da franquia “Harry Potter” vai se reunir pela primeira vez após o encerramento dos filmes em um especial que estará disponível na plataforma de streaming no dia 1º de janeiro de 2022. Além dos protagonistas Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, o especial também contará com os atores: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Chris Columbus. Vale lembrar que este mês completa 20 anos da estreia de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” nos cinemas e, em comemoração, o filme voltará a ser exibido nos cinemas.

Emma Watson comentou sobre o especial em suas redes sociais e falou o quanto esse trabalho foi importante na sua vida e carreira. “Harry Potter era minha casa, minha família, meu mundo e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos. Estou orgulhosa não apenas do que nós, como grupo, contribuímos enquanto atores para a franquia, mas também de como as crianças que se tornaram jovens adultos trilharam esse caminho. Eu olho para meus colegas de elenco agora e fico muito orgulhosa de quem todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis um com o outro, apoiando-nos mutuamente e sustentando algo significativo”, escreveu no Instagram.

A intérprete de Hermione também agradeceu aos fiéis fãs que, mesmo depois de tantos anos, continuam fissurados na história de J. K. Rowling. “A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigado por lutarem para tornar o mundo um lugar tão inclusivo e amoroso. Ainda sinto falta o tempo todo da equipe dos filmes. Obrigado por todo o trabalho árduo [nos bastidores] também – sei que suas contribuições, às vezes, são esquecidas. Feliz 20º aniversário Potterheads! Esperamos que você aproveite ‘Harry Potter: Retorno à Hogwarts’ [nome do especial da HBO Max]”, concluiu a atriz.