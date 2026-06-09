‘Elle’, série derivada de Legalmente Loira, garante 2ª temporada antes mesmo da estreia

Os fãs de Legalmente Loira já podem comemorar: o universo da icônica Elle Woods está prestes a ganhar uma nova vida no Prime Video. Intitulada Elle, a série será um prelúdio dos filmes estrelados por Reese Witherspoon e acompanhará a adolescência da personagem muito antes de sua entrada em Harvard e de se tornar uma das advogadas mais amadas da cultura pop.

A confiança da Amazon no projeto é tão grande que a produção já foi renovada para uma segunda temporada antes mesmo da estreia do primeiro ano, marcada para 1º de julho de 2026. A decisão demonstra a aposta do estúdio no potencial da franquia, que continua popular 25 anos após o lançamento do filme original.

Na trama, conheceremos uma jovem Elle Woods durante seus anos no ensino médio, em meados dos anos 1990. A série mostrará as experiências que ajudaram a moldar a personalidade otimista, determinada e confiante que conquistou milhões de fãs nos cinemas. A atriz Lexi Minetree assume o papel da protagonista, enquanto Reese Witherspoon participa dos bastidores como produtora executiva através da Hello Sunshine.

O trailer divulgado recentemente mostra Elle enfrentando os desafios típicos da adolescência, incluindo novas amizades, romances, conflitos escolares e a busca por sua própria identidade, sem abrir mão do carisma e do estilo marcante que transformaram a personagem em um ícone.

Além da nostalgia para quem cresceu assistindo aos filmes, Elle promete apresentar a personagem para uma nova geração. Com a segunda temporada já confirmada e em desenvolvimento, o Prime Video deixa claro que pretende transformar o retorno de Elle Woods em um dos seus principais projetos para os próximos anos.

A primeira temporada de Elle estreia em 1º de julho de 2026, exclusivamente no Prime Video.