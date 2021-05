Em programa de estreia, Mahmoud é o primeiro eliminado de ‘No Limite’

Sexólogo levou cinco votos de seu grupo Calango e deixou o reality

Reprodução/ TV Globo Mahmoud não se saiu bem nas provas e foi o primeiro eliminado do programa



Nesta terça-feira, 12, um novo reality show tomou conta da televisão dos brasileiros. Uma semana depois do término do BBB 21, ‘No Limite’ estreou logo com uma eliminação. Sob o comando de André Marques, os 16 participantes foram divididos em duas equipes: a Calango e a Carcará. No grupo Calango ficaram: Arcrebiano, Angélica, Gleisi, Carol Peixinho, Jéssica, Kaysar, Mahmoud e André. No Carcará: Iris, Viegas, Elana, Paula, Lucas Chumbo, Gui Napolitano, Ariadna e Marcelo Zulu. O primeiro desafio já foi para conquistar itens de sobrevivência e um acampamento VIP. Na primeira etapa, de subir uma duna de areia, a equipe Calango foi mais rápida. Na segunda, três integrantes precisaram cavar a areia para achar chaves, enquanto os outros participantes resgatavam caixas de suprimentos no mar. Depois de 4 horas de prova, a equipe Carcará foi a vencedora e garantiu as “mordomias”.

Na ‘prova da imunidade’, onde a equipe perdedora enfrenta o portal da eliminação, o grupo Carcará levou a melhor depois de correr em círculos, com todos amarrados e segurando pedras, para alcançar a tribo Calango. Com isso, o grupo eliminado precisou votar entre si para que uma pessoa deixasse a competição. No portal, André Marques conduziu a votação e cada participante justificava sua escolha. No fim, o sexólogo Mahmoud recebeu cinco votos, contra três de André. “Eu queria agradecer muito a oportunidade. É uma experiência incrível e eu reconheço que não tenho tanta força, equilíbrio e garra”, disse ele após a eliminação. Toda semana um dos participantes será eliminado.