Saiba por que J.K. Rowling ficou de fora do especial ‘Harry Potter: De Volta a Hogwarts’

Especial da HBO Max que celebra os 20 anos da estreia do primeiro filme conta com Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint

Divulgação/HBO Max Elenco principal de Harry Potter se reuniu em especial da HBO Max



O especial “Harry Potter: De Volta a Hogwarts” já está disponível na HBO Max e a ausência de J.K. Rowling, autora dos livros que inspiraram os filmes, não passou despercebida. O especial conta com a participação dos protagonistas da franquia – Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint –, dos diretores que se revezaram entre os oito longas e de outros atores que fizeram parte do projeto. Segundo divulgado pelo Entertainment Weekly, a criadora desse universo bruxo foi convidada para participar do reencontro que celebra os 20 anos da estreia do filme, mas ela não topou por orientação da sua equipe, que ofereceu um material gravado em 2019 no qual ela fala sobre “Harry Potter”. O que teria motivado essa decisão foram as polêmicas declarações que J.K. Rowling fez sobre pessoas transexuais.

A autora foi duramente criticada, por exemplo, quando comentou que a palavra “pessoas” deveria ser trocada por “mulheres” em um post que dizia “pessoas que menstruam”. A repercussão negativa nas redes sociais foi tão grande que ela chegou a se posicionar dizendo que não é transfóbica. Vários atores de “Harry Potter”, incluindo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Eddie Redmayne, que estrela o spin-off “Animais Fantásticos”, saíram em defesa da comunidade trans. Líderes de fã-clubes também teriam se afastado da autora após essa polêmica. A gravação cedida pela equipe de J.K. Rowling foi usada de forma moderada no especial. Ela aparece rapidamente falando sobre como foi difícil encontrar um ator para viver Harry Potter e como foi ver sua obra sendo adaptada para os cinemas.