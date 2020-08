‘Enola Holmes’: Netflix divulga o primeiro trailer de novo filme de Millie Bobby Brown; assista

O filme vai contar a história da irmã mais nova de Sherlock Holmes e estreia no dia 23 de setembro

ROBERT VIGLASKI/Netflix 'Enola Holmes' estreia na Netflix em 23 de setembro



A Netflix divulgou nesta segunda-feira (17) o primeiro trailer do filme “Enola Holmes“, estrelado por Millie Bobby Brown. No longa, a atriz de “Stranger Things” interpreta a irmã do famoso detetive Sherlock Holmes. As imagens mostram que a produção será recheada de ação e a jovem vai abusar das cenas de luta. O filme também terá os outros dois irmãos Holmes: Sherlock é interpretado por Henry Cavill, enquanto Mycroft é vivido por Sam Claflin. Assista ao trailer abaixo:

“Enola Holmes” é dirigido por Harry Bradbeer, vencedor do Emmy por “Fleabag” e também diretor de “Killing Eve“. O roteiro foi escrito por Jack Thorne, que também assina a peça “Harry Potter and the Cursed Child“. O filme chega à Netflix no dia 23 de setembro e é o primeiro título que Millie Bobby Brown terá crédito como produtora. A atriz de 16 anos também está trabalhando na próxima temporada de “Stranger Things” e no longa “Godzilla vs. Kong“, dirigido por Adam Wingard e com estreia prevista para maio do ano que vem.