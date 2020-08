Saiba quem são os atores mais bem pagos do mundo; confira o ranking

Lista da Forbes tem domínio da Netflix, astro do teatro e até diretor de Bollywood

Reprodução Dwayne Johnson figura em 1º na lista da Forbes pelo segundo ano consecutivo



O que coloca um ator na lista dos mais bem pagos do ano? Em 2020 a resposta é Netflix. De acordo com um levantamento da revista Forbes, os dez atores homens que mais faturaram no ano acumularam US$ 545,5 milhões (R$ 2.991.720, na cotação atual*) mais de um quarto disso vindo dos contratos com o serviço de streaming. Pelo segundo ano seguido, o californiano Dwayne Johnson lidera a lista com um total de US$ 87,5 milhões (R$ 479.88 milhões), tendo recebido US$ 23,5 milhões (R$ 128.88 milhões) somente pelo papel de agente da Interpol no filme “Red Notice”, que deve estrear em novembro na plataforma.

A lista ainda conta com outros três atores que filmaram pela Netflix, astro do teatro e o produtor de Bollywood, Akshay Kumar. Apesar de restarem quatro meses para o fim do ano, a revista Forbes analisou as estimativas de ganhos baseadas em dados Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDB, além de entrevistas com especialistas do setor. Todos os valores foram recebidos entre 1º de junho de 2019 e 1º de junho de 2020. A lista das atrizes mais bem pagas sairá no próximo mês. Ficou curioso com o top 10? Veja abaixo a galeria dos atores mais bem pagos do ano.

*valores pesquisados em 12 de agosto de 2020 com o dólar a R$ 5,48