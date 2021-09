Record ‘expulsa’ Inês Brasil de ‘A Fazenda 13’ e revela novos participantes

MC Gui e Tiago Piquilo estão confirmados na atração e a novidade é que 4 influenciadores estão no Paiol disputando uma vaga por meio de votação popular

Reprodução/Record/14.09.2021 Inês Brasil participou da pré-estreia de 'A Fazenda 13' e divertiu o público



A espera finalmente acabou e a nova edição de “A Fazenda 13” estreia na noite desta terça-feira, 14, sob comando de Adriane Galisteu – primeira mulher a tomar a frente da atração. Diferente das outras edições, muitos participantes já foram revelados e em um programa especial apresentado por Rodrigo Faro na segunda-feira, 13, anunciou que os cantores MC Gui e Tiago Piquilo também vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O funkeiro, de 23 anos, já se envolveu em várias polêmicas aqui fora sendo que em uma delas ele foi acusado de praticar bullying com uma criança na Disney. MC Gui também já teve problemas com a polícia ao frequentar um cassino clandestino. Já o sertanejo Tiago, dupla de Hugo, virou assunto recentemente por ter feito uma cirurgia de aumento peniano e por viver um affair com a cantora Tânia Mara.

No programa de pré-estreia da atração, a Record também iludiu o público colocando uma participação de Inês Brasil, que todos os anos os telespectadores sonham em ver no reality. Em tom de brincadeira, Inês até conseguiu sua tão sonhada participação em “A Fazenda”, mas antes mesmo do programa estrear foi “expulsa” da casa. Sendo carregada por um segurança, a dona do hit Undererê mostrou seu talento como atriz: “Eu sou intrusa? Eu estou na ‘Fazenda’! Eu vou chamar os meus fãs, eu não sou bandida. Olha só, eu vou dizer uma coisa, a porta de Deus estando aberta, eu não estou nem aí”. Fora da porteira, ela lamentou: “Eu tentei, eu fiz de tudo, mas desta vez eu não entrei. Eu ainda vou entrar nessa ‘Fazenda’ e causar, seja no próximo ano ou quando for. Eu não estou indo, mas tem muitos que não entraram esse ano”.

se tem uma pessoa que deveria entrar pra a fazenda era a ines Brasil, ela merece muitoo pic.twitter.com/5kaOvXs3GB — cle & tu (@cleitxu) September 14, 2021

Outra novidade desse ano é o Paiol, uma espécie de Casa de Vidro do “BBB”, no qual o público vota para decidir quem deve entrar no jogo. Quatro influenciadores digitais vão disputar essa vaga, sendo eles: Alisson Jordan, Sthe Matos, Krawk e Mah Tavares. A votação está acontecendo pelo TikTok, rede social parceira da atração. Os peões que já estão confirmados em “A Fazenda 13”, além de MC Gui e Tiago, são: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Tati Quebra Barraco, Nego do Borel, Arcrebiano, Mileide Mihaile, Liziane Gutierrez, Dayane Mello, Valentina Francavilla, Gui Araújo, Fernanda Medrado e Marina Ferrari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUI 👑 (@mcgui)