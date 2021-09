‘ENQUETE A FAZENDA 13’ – Quem você quer eliminar: Bil Araújo, Dayane Mello ou Mussunzinho?

Mussunzinho foi para a roça com voto da fazendeira Erika, enquanto Bil e Dayane foram votos dos peões

Reprodução/ R7 Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho estão na roça



A nova roça de ‘A Fazenda 13’ está formada. Em votação na última terça-feira, Gui Araújo, Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho foram para a roça. O ator foi vetado de participar da ‘Prova do Fazendeiro’ desta quarta-feira, e foi direto para a votação popular. No jogo, Gui venceu e se livrou da roça, deixando os modelos Bil e Dayane para disputarem a preferência do público nesta quinta-feira. Lembrando que no site oficial do reality show, a audiência vota em quem quer que permaneça na casa. A eliminação acontece amanhã. Enquanto isso, você pode votar na enquete da Jovem Pan sobre quem merece ser eliminado de ‘A Fazenda 13’: