ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Thaís, Fiuk ou Arthur?

Camila foi imunizada pelo anjo João, enquanto Pocah se salvou do paredão na ‘Prova Bate Volta’

Reprodução / Gshow Arthur, Fiuk e Thaís disputam o paredão do 'BBB 21'



O paredão desta semana está formado e quem disputa a permanência do público no “BBB 21” são Thaís, Fiuk e Arthur. Antes da votação, o anjo João imunizou Camila, sem supresa para a casa. Em seguida, o líder Caio indicou a sister Thaís. Arthur e Pocah foram os mais votados no Confessionário durante a formação do Paredão e disputaram a ‘Prova Bate e Volta’ com Fiuk, que perdeu a ‘Final do Mal’ na Prova do Líder, na última quinta-feira, 8. Mas foi a funkeira quem escapou do Paredão. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 13, e enquanto isso você pode votar na enquete na Jovem Pan: