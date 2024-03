ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer eliminar: Alane, Beatriz ou Raquele?

Participante mais votado será eliminado do reality na próxima terça-feira, 19

Divulgação/Globo Alane, Beatriz e Raquele são as emparedadas da semana



O 13º paredão do “BBB 24” foi formado na noite de domingo, 17. Na berlinda estão Raquele, Alane e Beatriz. Davi também estava indicado, pela votação da casa, mas escapou na prova Bate-Volta. Beatriz foi indicada pela líder Giovanna. Na primeira votação aberta da casa, entre os que a líder colocou ‘na mira’, Davi recebeu 6 votos. Na segunda votação, a escolhida foi Alane, com 5 votos. Os cinco colocados “na mira” tiveram direito a uma indicação e em consenso optaram por Raquele. Como Davi escapou, o paredão na noite desta terça-feira, 18, vai contar com as três sisters e o público vai votar para escolher quem deixa a casa.

Quem você quer eliminar: Raquele, Alane ou Beatriz?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.