ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: Dayane Mello, Sthefane Matos ou Tiago Piquilo?

Trio disputa a preferência do público na oitava roça da temporada

Reprodução/ R7 Trio está na roça da semana



Mais uma roça está formada em ‘A Fazenda 13‘. Nesta quarta-feira, 10, Gui Araújo venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da votação da semana. Sendo assim, quem irá disputar a preferência do público nessa semana são Dayane Mello, Sthefane Matos e Tiago Piquilo. Essa é a segunda roça da modelo e do cantor, mas é a primeira da influenciadora digital que há duas semanas era a Fazendeira da casa. Antes que o resultado seja divulgado nesta quinta-feira, 11, a Jovem Pan quer saber a sua opinião: Quem merece ficar no reality mais uma semana? Vote na enquete abaixo: