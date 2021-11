ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: Erasmo, Rico ou Solange?

Trio disputa a preferência do público em eliminação nesta quinta-feira, dia 4

Erasmo, Rico e Solange estão na roça



Mais uma roça está montada em ‘A Fazenda 13‘. Na última terça-feira, Rico Melquiades foi a indicação da fazendeira Sthe Matos. Solange Gomes recebeu cinco votos da casa e empatou com Dynho, mas a fazendeira a colocou na roça. Podendo puxar alguém da baia, a escritora escolheu Erasmo Viana, com quem teve desavenças nos últimos dias. Marina também estava na roça, mas venceu a Prova do Fazendeiro desta quarta e se livrou. A eliminação da semana acontece nesta quinta-feira, dia 4, e enquanto o resultado não sai vote na enquete da Jovem Pan sobre quem merece continuar no reality show: