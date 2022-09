ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque ou Tiago Ramos?

Trio forma a primeira roça da temporada 14; eliminação acontece nesta quinta-feira

Divulgação/ R7 Bruno, Deborah e Tiago estão na primeira roça da temporada 14 do reality show



A primeira roça de A Fazenda 14 está montada. Indicação do fazendeiro Lucas, a ex-dançarina e atriz Deborah Albuquerque foi a grande personagem da primeira semana. Ela arrumou briga com Deolane Bezerra e metade da casa e virou protagonista. O modelo Tiago Ramos foi outro que causou confusão e levou nove votos da casa, indo para a roça. Ele puxou o jornalista Bruno Tálamo da Baia e foi chamado de ‘judas’. O trio irá disputar a preferência do público nesta quinta-feira, 21. O resultado só saiu amanhã, mas você pode deixar seu voto em quem quer que permaneça na casa.

Quem deve ficar na Fazenda 14?

