Equipe de Marina expõe prints e desmente falas de Erasmo em ‘A Fazenda 13’; confira

Modelo disse a Rico que a jornalista ‘dava mole’ para ele no Instagram antes deles entrarem no reality

Reprodução/Record/18.10.2021 Erasmo Viana foi desmentido pela equipe de Marina nas redes sociais



A equipe de Marina Ferrari entrou em ação após Erasmo Viana dizer em “A Fazenda 13” que a jornalista “dava mole” para ele antes de entrarem no reality. Em uma conversa com Rico, o modelo fitness afirmou que recebeu várias investidas da peoa no Instagram. “Ficava mandando mensagem para mim, eu estava na casa do Carlinhos Maia e ela queria me encontrar lá. Também [queria me ver] quando eu estava em Maceió. Tem tudo no meu direct. A amiga dela querendo que eu ficasse com ela e eu ficando com a Erika”, declarou o peão, que também falou que sentiu que Marina não é bem recebida pelo time de Carlinhos. Questionado por Rico, Erasmo disse ainda que tinha como provar, pois as mensagens estavam no direct do seu Instagram. O assunto começou, pois o peão ficou decepcionado com um voto que recebeu de Marina. “A gente não tinha uma amizade, mas tinha uma conexão”, comentou.

Em um jogo da discórdia que aconteceu no último domingo, 17, Marina disse, sem saber das declarações de Erasmo, que ele era a pessoa mais difícil de conviver na casa porque eles não tinham muita afinidade. Após as declarações do ex-marido de Gabriela Pugliesi, a equipe da modelo divulgou prints das conversas que eles tiveram no Instagram e, ao contrário do que Erasmo disse a Rico, quem aparentemente dava as investidas era ele. “Às vezes, as pessoas têm o costume de falar o que querem na versão que querem e esquecem que existem provas da verdade. Sobre o ocorrido, temos os prints aqui guardados mostrando a verdade do assunto”, escreveram os administradores das redes sociais da jornalista ao divulgar conversas em que o modelo fitness tenta se encontrar com Marina, mas ela o dispensa. Erasmo chegou a convidar a peoa para passar quatro dias em uma pousada e, em uma das mensagens, perguntou se Marina daria um bolo nele novamente. Veja: