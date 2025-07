‘Estou me recuperando’: Edu Guedes se emociona ao falar da luta contra o câncer

Apresentador relatou a apreensão de passar por quatro cirurgias em 15 dias e disse que saiu para a última ‘pensando muito no que precisava fazer para voltar’

Reprodução/Instagram/@eduguedesoficial Edu Guedes fala sobre o tratamento contra o câncer de pâncreas em vídeo publicado no Instagram



O apresentador e chef Edu Guedes, de 50 anos, tranquilizou os fãs neste sábado (12) ao publicar um vídeo nas redes sociais sobre seu estado de saúde. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira (11), dez dias antes do previsto, após enfrentar quatro cirurgias em menos de um mês, incluindo a retirada de um tumor no pâncreas. “Não foi fácil. Foram quatro cirurgias em 15 dias. Saí para a última pensando muito no que precisava fazer para voltar”, relatou Edu, visivelmente emocionado. “Mas estou bem, estou em casa e me recuperando.”

A descoberta do tumor ocorreu após o apresentador ser internado por conta de uma infecção causada por cálculo renal. Durante os exames, foi identificado um nódulo no pâncreas. Ele passou por uma pancreatectomia robótica realizada pelo cirurgião Marcelo Bruno, com duração de seis horas. No vídeo, Edu revelou que sua recuperação está sendo gradual e que ainda não pode sair de casa com frequência. Ele deve retomar o trabalho aos poucos, fazendo atividades leves de casa. Também realizará sessões de fisioterapia pulmonar nos próximos dias.

O chef agradeceu à equipe médica, à noiva Ana Hickmann, à filha e ao público pelas mensagens de apoio. “Foram tantas mensagens… Gostaria de responder uma por uma. Acho que boa parte da minha recuperação vem dessa energia boa”, afirmou. Edu ainda refletiu sobre o impacto emocional do diagnóstico e das cirurgias. “Tem notícia para a qual a gente nunca está preparado. Mas também não dá tempo de se preparar. O que importa é manter a cabeça firme e enfrentar com confiança. É o que tenho feito.”

Com bom humor, ele brincou ao dizer que já usou “quatro das sete vidas”, fazendo referência a situações de risco que enfrentou no passado. “Agora, vou tomar mais cuidado!”, disse. O apresentador encerrou a mensagem incentivando outras pessoas que enfrentam doenças a manterem o equilíbrio emocional. “Se servir de dica: a nossa cabeça comanda tudo. Se ela estiver bem, conseguimos passar pelos piores momentos.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA