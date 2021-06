Reboot de ‘Gossip Girl’ tem novo trailer divulgado e é comparado a ‘Elite’; assista

Série estreia dia 8 de julho na HBO Max e novamente terá Kristen Bell como narradora

Divulgação/HBO Max/10.06.2021 Novo trailer do reboot de 'Gossip Girl' dividiu opiniões nas redes sociais



Um novo trailer do reboot de “Gossip Girl” foi divulgado pela HBO Max, plataforma de streaming que chaga ao Brasil no próximo dia 29 de junho, e essa nova produção aparentou estar diferente da série original e, nas redes sociais, está sendo comparada nas redes sociais com “Elite”, série espanhola da Netflix sobre jovens que estudam em uma exclusiva escola particular. O reboot de “Gossip Girl” se passa novamente no colégio Upper East Side, em Nova York, mas nove anos depois do site da Garota do Blog ser retirado do ar. Nessa atual versão, as redes sociais serão muito exploradas e isso já fica claro no recente trailer divulgado da série. Assim como na versão original, a atriz Kristen Bell será a responsável por narrar a trama como a Garota do Blog. O reboot da HBO Max estreia dia 8 de julho é estrelada por Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith.

O trailer da nova produção foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nessa quinta-feira, 10, e deixou o público com um pé atrás. “Esse reboot de ‘Gossip Girl’ parece ‘Elite’ 2.0”, comentou um seguidor. “O reboot de ‘Gossip Girl’ parece mais uma versão de ‘Elite’, não tem a essência de ‘Gossip Girl’, eu estou em surto interno”, escreveu outro. Estou com medo desse reboot de ‘Gossip Girl’, parece muito dramático, por mais que tivessem rolos no antigo tinha um ar mais leve. Achei meio ‘Elite’ demais”, acrescentou mais um. A série original estreou em 2007, conta com seis temporadas e foi protagonizada por Blake Lively, que interpretou Serena van der Woodsen, uma jovem que retorna à Nova York após passar seis meses em um internado. A história da protagonista e dos seus amigos é exposta por uma blogueira anônima que se identifica como Garota do Blog.

Sua paciência será recompensada, meus queridos seguidores. E será uma recompensa e tanto.

Não digam que eu nunca fiz nada por vocês.

XOXO. pic.twitter.com/ITjr916QFo — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) June 10, 2021

esse reboot de gossip girl parece elite 2.0 — alana (@acorpseintheb3d) June 10, 2021

O reboot de Gossip Girl parece mais uma versão de elite, não tem a essência de gossip girl, eu to em surto interno pic.twitter.com/acBTi6yrBG — Jen (@jennifervieire) June 10, 2021

Tô com medo desse reboot de gossip girl, parece muito dramático, por mais que tivessem rolos no antigo tinha um ar mais leve. Achei esse meio elite demais — Duda 🌬️ (@DaminEduarda) June 10, 2021