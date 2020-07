Quarta e última temporada de ‘3%’ estreia em agosto

Primeira série brasileira da Netflix já ganhou data de estreia para episódios finais

Pedro Saad/Netflix Série nacional '3%' se passa em futuro distópico com forte divisão de classes



Primeira série brasileira da Netflix, os episódios finais de “3%” estreiam no dia 14 de agosto. A quarta e última temporada da produção foi confirmada no ano passado, mas ainda não tinha anunciado a data de estreia. Sem alarde, a plataforma incluiu o dia de lançamento dos novos episódios no catálogo da série.

A história de “3%” se passa em um futuro distópico em que apenas uma parte da população consegue viver em uma área com privilégios. Estrelada por Bianca Comparato, a série tem participações de Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente, Samuel de Assis e Fernanda Vasconcellos, entre outros atores.