Estressada, Jojo se recusa a participar de dinâmica e gera climão em ‘A Fazenda 12’

Cantora disse que estava ‘cansada’ e que não está ‘aguentando mais’ o reality

Reprodução/Record Jojo Todynho se recusou a responder as perguntas durante dinâmica



A primeira finalista de “A Fazenda 12” está esgotada e, ao que parece, Jojo Todynho não vê a hora do reality show terminar. Com a volta de todos os participantes, houve uma lavação de roupa suja entre os peões, mas um detalhe que chamou atenção de quem assina o Playplus é que Jojo não quis participar da dinâmica. Ao ser questionada por Mion sobre a relação de Mateus e Biel, ela respondeu apenas “ótimo”. O apresentador perguntou se era só isso e a cantora foi direta: “Vou falar na boa. Estou estressada, estou cansada, não estou com paciência, hoje eu não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, mas estou na minha. Não estou aguentando mais esse jogo, então ótimo, cada um com os seus problemas. Quando eu sair lá fora, eu vou resolver minha vida, hoje não quero resolver nada aqui”. Mion explicou: “Não é bater boca, Jojo. É uma dinâmica do programa. Faz parte”. A dona do hit Que Tiro Foi Esse rebateu: “Mas eu vou responder o que eu achar que eu tenho que responder. Se eu achar que não tenho que responder, eu não vou responder”. Mion disse que precisava fazer a pergunta e se a resposta dela era só “ótimo”, não tinha problema. Jojo aproveitou o papo e pediu para ir ao banheiro: “Quero fazer xixi”. O comandante da “fazendola” disse com calma: “Claro que pode. Quem sou seu para te proibir de fazer xixi, Jojo”.