‘Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado’ vai virar série da Amazon

Projeto foi anunciado no ano passado pela Sony, que agora se junta à gigante do streaming para iniciar produção

Reprodução Filme de 1997 ganhou duas sequências e agora vai para o streaming



Mais de um ano após o anúncio da adaptação de “Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado” para a televisão, o Amazon Studios assumiu o projeto e garantiu os direitos de transmissão da série. As informações são do Hollywood Reporter. Sara Goodman, da série “Preacher”, foi anunciada como roteirista e produtora-executiva do programa, que será uma parceria da Amazon com a Sony TV. James Wan, que foi cotado para a direção do projeto, também fará parte da produção-executiva.

O filme “Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado”, de 1997, acompanha um grupo de amigos que começam a ser perseguidos e mortos após se envolverem em um acidente de carro – no qual, eles achavam que a vítima estava morta. O longa é estrelado por Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar. Após o primeiro, mais dois filmes deram sequência à história: “Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado” (1998) e “Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado” (2006).