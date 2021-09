Gil posa com carro de luxo nos Estados Unidos: ‘Muito phyno e muito chique’

Ex-BBB está no país para fazer especialização em economia e tem compartilhado passeios nas redes sociais

Reprodução/ Instagram @gildovigor Gil posa em carro de luxo nos Estados Unidos



Gil do Vigor está vivendo a melhor das vidas nos Estados Unidos, durante sua residência para especialização em economia. Neste sábado, 11, o ex-BBB postou fotos dentro de um carro de luxo e brincou com seus seguidores. “E ai gente? Vocês acham que combino com carros conversíveis? Eu acho que combino sim hein ahahahaahahaa. Esse carro aqui é baphônico, andei nele hoje e me senti num filme, muito phyno e muito chique”, escreveu. Gil tem usado suas redes sociais para compartilhar com os seguidores e amigos do Brasil todas as suas descobertas e passeios.